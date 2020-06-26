Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика Эксклюзивно по подписке

У регионов нет единого подхода к назначению досрочных губернаторских выборов

Хотя от этого зависит право ушедшего в отставку руководителя снова выдвинуться кандидатом
Елена Мухаметшина Анастасия Корня
РИА Новости

Досрочная отставка губернатора должна приводить к досрочным выборам, говорится в письме секретаря Центризбиркома (ЦИК) Майи Гришиной спикеру Законодательного собрания Иркутской области Александру Ведерникову. Подлинность письма «Ведомостям» подтвердили собеседник, близкий к правительству области, и человек в заксобрании. Получение письма подтвердили и в пресс-службе областного парламента. Между тем, изучив статистику, «Ведомости» выяснили, что единообразия в статусе выборов, назначенных после досрочной отставки губернаторов, пока не наблюдается.

Письмо стало ответом на запрос Ведерникова в ЦИК по поводу статуса выборов, назначенных после добровольной отставки губернатора Сергея Левченко. В ответе Гришиной говорится, что исходя из положения п. 4 ст. 10 закона о гарантиях избирательных прав в случае досрочного прекращения полномочий регионального органа госвласти досрочные выборы должны пройти не позднее чем через шесть месяцев – за исключением досрочных выборов губернатора, которые проводятся в ближайший единый день голосования. «Совпадение ближайшего единого дня голосования с днем проведения очередных выборов, по нашему мнению, не влияет на правовое основание назначения самих выборов – в связи с досрочным прекращением полномочий», – говорится в письме. Поэтому досрочная отставка Левченко «порождает такое правовое последствие, как назначение досрочных выборов», разъясняет секретарь ЦИК.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных