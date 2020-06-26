У регионов нет единого подхода к назначению досрочных губернаторских выборов

Письмо стало ответом на запрос Ведерникова в ЦИК по поводу статуса выборов, назначенных после добровольной отставки губернатора Сергея Левченко. В ответе Гришиной говорится, что исходя из положения п. 4 ст. 10 закона о гарантиях избирательных прав в случае досрочного прекращения полномочий регионального органа госвласти досрочные выборы должны пройти не позднее чем через шесть месяцев – за исключением досрочных выборов губернатора, которые проводятся в ближайший единый день голосования. «Совпадение ближайшего единого дня голосования с днем проведения очередных выборов, по нашему мнению, не влияет на правовое основание назначения самих выборов – в связи с досрочным прекращением полномочий», – говорится в письме. Поэтому досрочная отставка Левченко «порождает такое правовое последствие, как назначение досрочных выборов», разъясняет секретарь ЦИК.