Кремлевские эксперты объяснили успех конституционных реформ у народов мира

Как правило, конституционные изменения являются предметом общественного консенсуса, поэтому на национальных голосованиях они получают одобрение с существенным перевесом, отмечают эксперты. «У людей, которые голосуют против поправок, претензии не к сути самих поправок. Сам характер голосования по поправкам — своего рода референдум о доверии к государству как таковому. Те, кто ему не доверяют, — голосуют против», — поясняет руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Острые расколы влияют на ход подобных голосований в разных странах, добавляет он: «Можно вспомнить и наш 1993 год, когда явка на референдуме по Конституции была 50% и около 50% высказались за нее. Тогда страна была разделена на две части. Масштабные внутриполитические расколы, касающиеся и элиты, и народа, рождают низкую поддержку инициатив действующего политического класса. Но сейчас ничего подобного в России нет».