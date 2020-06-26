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Кремлевские эксперты объяснили успех конституционных реформ у народов мира

Провалы случаются редко и связаны в основном с внутриполитическими конфликтами
Светлана Бочарова Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Провалы при национальных голосованиях за поправки в конституции крайне редки, они являются следствием внутриполитических конфликтов и несут существенные риски дестабилизации ситуации в стране. Об этом говорится в публикуемом 26 июня докладе «XXI век — Обновление конституций», подготовленном близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Его эксперты проанализировали 95 наиболее заметных конституционных реформ, проведенных в разных странах мира в XXI веке. Не менее 86 из них оказались успешными и лишь в 9 странах инициативы по изменению основных законов натолкнулись на политические проблемы и противодействие части политических элит, говорится в докладе.

Как правило, конституционные изменения являются предметом общественного консенсуса, поэтому на национальных голосованиях они получают одобрение с существенным перевесом, отмечают эксперты. «У людей, которые голосуют против поправок, претензии не к сути самих поправок. Сам характер голосования по поправкам — своего рода референдум о доверии к государству как таковому. Те, кто ему не доверяют, — голосуют против», — поясняет руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Острые расколы влияют на ход подобных голосований в разных странах, добавляет он: «Можно вспомнить и наш 1993 год, когда явка на референдуме по Конституции была 50% и около 50% высказались за нее. Тогда страна была разделена на две части. Масштабные внутриполитические расколы, касающиеся и элиты, и народа, рождают низкую поддержку инициатив действующего политического класса. Но сейчас ничего подобного в России нет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных