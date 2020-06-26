Кремлевские эксперты объяснили успех конституционных реформ у народов мира

Кремлевские эксперты объяснили успех конституционных реформ у народов мираПровалы случаются редко и связаны в основном с внутриполитическими конфликтами
Провалы при национальных голосованиях за поправки в конституции крайне редки, они являются следствием внутриполитических конфликтов и несут существенные риски дестабилизации ситуации в стране. Об этом говорится в публикуемом 26 июня докладе «XXI век — Обновление конституций», подготовленном близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Его эксперты проанализировали 95 наиболее заметных конституционных реформ, проведенных в разных странах мира в XXI веке. Не менее 86 из них оказались успешными и лишь в 9 странах инициативы по изменению основных законов натолкнулись на политические проблемы и противодействие части политических элит, говорится в докладе.
Как правило, конституционные изменения являются предметом общественного консенсуса, поэтому на национальных голосованиях они получают одобрение с существенным перевесом, отмечают эксперты. «У людей, которые голосуют против поправок, претензии не к сути самих поправок. Сам характер голосования по поправкам — своего рода референдум о доверии к государству как таковому. Те, кто ему не доверяют, — голосуют против», — поясняет руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Острые расколы влияют на ход подобных голосований в разных странах, добавляет он: «Можно вспомнить и наш 1993 год, когда явка на референдуме по Конституции была 50% и около 50% высказались за нее. Тогда страна была разделена на две части. Масштабные внутриполитические расколы, касающиеся и элиты, и народа, рождают низкую поддержку инициатив действующего политического класса. Но сейчас ничего подобного в России нет».