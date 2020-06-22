Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

Пресс-секретарь отрицает, что чиновники мотивированы только сменяемостью или несменяемостью президента. По мнению Пескова, те, кто приходит на госслужбу, «руководствуются гораздо более высокими соображениями», при этом он признал, что делают это не все. «Надо понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроениях», – сказал Песков и отметил, что поправки в Конституцию предлагаются не только для решения этой проблемы. На просьбу уточнить, как президент может быть доволен системой, в которой могут «рыскать глазами», Песков отвечать во время конференц-звонка с журналистами отказался.