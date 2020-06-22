Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в РоссииСлова Путина о «рыскании глазами» он назвал характеристикой чиновничества
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин, по его словам, доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти. Комментируя слова Путина о том, что тот ожидает «рыскания глазами» внутри чиновничьего аппарата в поисках возможных преемников президента, Песков сказал: «Это действительно характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального».
Пресс-секретарь отрицает, что чиновники мотивированы только сменяемостью или несменяемостью президента. По мнению Пескова, те, кто приходит на госслужбу, «руководствуются гораздо более высокими соображениями», при этом он признал, что делают это не все. «Надо понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроениях», – сказал Песков и отметил, что поправки в Конституцию предлагаются не только для решения этой проблемы. На просьбу уточнить, как президент может быть доволен системой, в которой могут «рыскать глазами», Песков отвечать во время конференц-звонка с журналистами отказался.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, ключевая поправка позволяет Путину баллотироваться на пост президента в пятый раз. Накануне в эфире канала «Россия 1» президент впервые заявил, что в случае принятия поправок может воспользоваться этим правом. По его мнению, если поправки не будут приняты, то через два года «вместо нормальной, ритмичной работы» во власти начнется поиск преемников.
Чиновники должны свыкнуться с мыслью, что Путин сможет избраться снова, и не отвлекаться на размышления о трансфере власти в 2024 г., сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас. Он отметил, что персонифицированность власти в России – это проблема. Поправки в Конституцию, по его мнению, не укрепляют ее, так как президент распределяет свои полномочия между другими органами власти.