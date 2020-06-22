Клишас назвал проблемой персонификацию власти в России

Клишас отрицает, что поправка, которая позволит действующему президенту избраться на пост президента в пятый раз, закрепит персонифицированность власти. По его словам, так бы было, если бы не менялись полномочия органов власти. Поправка об обнулении президентских сроков Путина была внесена для того, чтобы политический класс перестал думать о трансфере власти после 2024 г., заявил Клишас. Он заявил, что политики и чиновники «должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова».