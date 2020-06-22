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Клишас назвал проблемой персонификацию власти в России

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Политическая система России очень персонифицирована, и «это, конечно, проблема», сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Ситуацию, по его словам, должны изменить поправки в Конституцию, так как президент Владимир Путин распределяет в них свои полномочия между органами власти.

Клишас отрицает, что поправка, которая позволит действующему президенту избраться на пост президента в пятый раз, закрепит персонифицированность власти. По его словам, так бы было, если бы не менялись полномочия органов власти. Поправка об обнулении президентских сроков Путина была внесена для того, чтобы политический класс перестал думать о трансфере власти после 2024 г., заявил Клишас. Он заявил, что политики и чиновники «должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. 21 июня Путин в передаче «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» впервые допустил, что в случае принятия поправок сможет воспользоваться новым правом повторно баллотироваться в президенты. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.ру» описал будущее России фразой «после Путина будет Путин». Он уточнил, что имел в виду то, что Путин заложил систему, на которую «будет опираться последующий президент».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных