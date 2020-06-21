Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент также заявил, что если поправка об обнулении президентских сроков не будет принята, то через несколько лет вместо нормальной работы на очень многих уровнях власти «начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». «Я знаю это по собственному опыту», — добавил он, призвав чиновников активнее работать.