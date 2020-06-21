Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс». Однако такое возможно только при условии внесения соответствующих изменений в Конституцию, уточнил он.
«Я для себя еще ничего не решил», — отметил Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
Президент также заявил, что если поправка об обнулении президентских сроков не будет принята, то через несколько лет вместо нормальной работы на очень многих уровнях власти «начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». «Я знаю это по собственному опыту», — добавил он, призвав чиновников активнее работать.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Однако жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн с 25 по 30 июня.