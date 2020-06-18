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Собянин прокомментировал поправку к Конституции об обнулении сроков Путина

Ведомости

Норма, которая не позволяет избираться действующему президенту более двух сроков подряд, порождает «политическую неопределенность, нестабильность», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24». По его словам, Россия — это «сложная страна», которая постоянно находится перед конфликтами и вызовами. Политическая нестабильность в других странах приводит к невообразимым ситуациям, сказал Собянин и отметил, что не хочет называть примеры таких стран.

Поправки в Конституцию, если они будут приняты на голосовании 1 июля, дадут право действующему президенту Владимиру Путину избраться в пятый раз. Собянин настоял на том, что действующий президент теоретически может не баллотироваться после голосования: «Это еще не факт, это его решение». Собянин не называл Путина по фамилии во время своего выступления.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос «Газеты.ру» о том, как повлияют предлагаемые поправки в Конституцию на Россию, сказал, что «после Путина будет Путин». Володин уточнил, что Путин заложил систему, на которую «будет опираться последующий президент».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных