Собянин прокомментировал поправку к Конституции об обнулении сроков Путина
Норма, которая не позволяет избираться действующему президенту более двух сроков подряд, порождает «политическую неопределенность, нестабильность», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24». По его словам, Россия — это «сложная страна», которая постоянно находится перед конфликтами и вызовами. Политическая нестабильность в других странах приводит к невообразимым ситуациям, сказал Собянин и отметил, что не хочет называть примеры таких стран.
Поправки в Конституцию, если они будут приняты на голосовании 1 июля, дадут право действующему президенту Владимиру Путину избраться в пятый раз. Собянин настоял на том, что действующий президент теоретически может не баллотироваться после голосования: «Это еще не факт, это его решение». Собянин не называл Путина по фамилии во время своего выступления.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос «Газеты.ру» о том, как повлияют предлагаемые поправки в Конституцию на Россию, сказал, что «после Путина будет Путин». Володин уточнил, что Путин заложил систему, на которую «будет опираться последующий президент».