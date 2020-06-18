Собянин прокомментировал поправку к Конституции об обнулении сроков Путина

Поправки в Конституцию, если они будут приняты на голосовании 1 июля, дадут право действующему президенту Владимиру Путину избраться в пятый раз. Собянин настоял на том, что действующий президент теоретически может не баллотироваться после голосования: «Это еще не факт, это его решение». Собянин не называл Путина по фамилии во время своего выступления.