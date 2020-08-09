Лукашенко заявил про письмо Путина о задержанных россиянах

Лукашенко заявил про письмо Путина о задержанных россиянахПрезидент Белоруссии отметил, что не интересуется версией о «третьей стороне»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации с задержанием россиян в Минске 29 июля, передает «Интерфакс». «С Путиным договорились разобраться по боевикам», – передает «Интерфакс» заявление Лукашенко, которое он сделал после участия в голосовании на выборах президента страны. Путин, по утверждению белорусского президента, направил ему письмо с изложением всех фактов. Лукашенко уточнил, что письмо было «на пяти страницах», отмечает ТАСС.
Лукашенко отметил, что ему все равно, спровоцировала ли ситуацию третья сторона: «Это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска». Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что история с задержанием россиян в Белоруссии оказалась «провокацией третьего государства» (цитата по ТАСС). Захарова отмечала, что это выясняется «на основе фактов», но не уточняла источник информации и не атрибутировала провокацию конкретному государству.
Президент Белоруссии заявил о готовности к постоянному сотрудничеству с Россией. «С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», – передает «Интерфакс».
29 июля под Минском была задержана группа из 33 граждан России. В КГБ Республики Беларусь считают, что они бойцы частной военной компании Вагнера и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.
7 августа Путин и Лукашенко обсудили ситуацию по телефону. Пресс-служба президента Белоруссии уточняла, что стороны договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности. Кремль сообщал, что Россия заинтересована в сохранении в Белоруссии «стабильной внутриполитической ситуации», а также в спокойной обстановке при проведении президентских выборов.