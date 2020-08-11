Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула Белоруссию

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула БелоруссиюЭто не приведет к остановке протестов
Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве. Первым об этом на своей странице в Twitter сообщил 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Сама Тихановская записала два видеообращения, в которых объясняет свой поступок. В одном из них она говорит, что решение об отъезде в Литву было принято самостоятельно, на него не повлияли «ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей [муж Тихановской, оппозиционный блогер, сейчас находится в СИЗО]». Как сообщает «РИА Новости», сейчас в Литве проживают дети Тихановской. «Знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие и возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я... Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – сказала Тихановская. Во втором, которое было выложено в телеграм-канале «Желтые силы» (его контент направлен против участников протестов), она обратилась к белорусам с призывом уважать закон и не участвовать в акциях протеста. «Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению законов, я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», – заявила она.
Тихановская пропала на несколько часов днем 10 августа после того, как подала жалобу в ЦИК. Ближе к семи часам вечера, по словам пресс-секретаря Тихановской Анны Красулиной, она покинула здание ЦИК через запасной вход. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила «РИА Новости», что отъезд оппозиционного кандидата в Литву был «организован» белорусскими властями. По словам Ковальковой, Тихановская покинула страну вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз. При этом многие члены команды Тихановской еще находятся в СИЗО, сообщила Ковалькова. Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало сообщил «РИА Новости», что на Тихановскую оказывали давление – ее муж Сергей Тихановский сейчас находится в тюрьме. Соратница Тихановской Мария Колесникова заявила агентству, что информация об угрозах в адрес кандидата ей не поступала.
10 августа ТАСС опубликовал заявление председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика, что его ведомство предотвратило покушение на Тихановскую. По словам Вакульчика, информация о том, что есть угроза жизни Тихановской, поступила из объединенного штаба оппозиции.
В Белоруссии с вечера 9 августа продолжаются протесты, граждане выходят на митинги в Минске, Бресте и других городах. Население недовольно официальными результатами выборов, опубликованными ЦИК, по которым действующий президент страны Александр Лукашенко переизбран на шестой срок с результатом 80,08%. Главный кандидат от оппозиции Тихановская набрала, по официальным данным, 10,09 % голосов. В результате столкновений демонстрантов с силовиками в Минске в ночь на 11 августа погиб один человек: по данным МВД Белоруссии, протестующий собирался бросить в правоохранителей взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках.
По данным официального телеграм-канала Ольги Чемодановой, пресс-секретаря МВД Белоруссии, в ночь с 10 на 11 августа было задержано более 2000 человек, в том числе и за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В предыдущую ночь, по ее же данным, было задержано 3000 человек. Как сообщает житель Минска (его имя и фамилия известны редакции), в стране до сих пор почти не работает интернет, а на государственных белорусских телеканалах рассказывают о «внешних врагах» – Чехии, Польше и России.
По мнению Андрея Скрибы из Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, отъезд Тихановской в Литву не означает, что протест в Белоруссии обезглавлен. «Многие из тех, кто следит за темой, отмечают, что Тихановская не столько лидер, сколько символ протеста. Она символизирует свободу, новые веяния для всех протестующих, поэтому для них ничего не поменялось», – подчеркнул эксперт. По его словам, весомое средство протестующих – это забастовки на государственных мероприятиях. Как замечает Скриба, забастовки на белорусских заводах могут нанести серьезный удар по социально-экономической модели Лукашенко, которая позиционировалась как социально ориентированная, заботящаяся о трудовом населении даже в трудные времена. «Сейчас сам факт того, что люди начинают протестовать и выходить, вынуждает обывателя задуматься: а если все так хорошо, отчего тогда выходят?» – высказался эксперт.
По данным телеграм-канала NEXTA Live, сопровождаемых видео, забастовки 11 августа прошли на Минском заводе им. Козлова, Жабинковском сахарном заводе, Минском маргариновом заводе, нескольких НИИ и проектных предприятиях. Численность персонала этих предприятий составляет менее 5000 человек. Группа из нескольких десятков человек собралась и на Минском тракторном заводе (15 000 человек персонала).-