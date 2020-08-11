Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула Белоруссию

Сама Тихановская записала два видеообращения, в которых объясняет свой поступок. В одном из них она говорит, что решение об отъезде в Литву было принято самостоятельно, на него не повлияли «ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей [муж Тихановской, оппозиционный блогер, сейчас находится в СИЗО]». Как сообщает «РИА Новости», сейчас в Литве проживают дети Тихановской. «Знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие и возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я... Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – сказала Тихановская. Во втором, которое было выложено в телеграм-канале «Желтые силы» (его контент направлен против участников протестов), она обратилась к белорусам с призывом уважать закон и не участвовать в акциях протеста. «Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению законов, я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», – заявила она.