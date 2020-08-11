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Система для сравнения цен при гособоронзаказе становится законом

Она коснется прежде всего продовольствия, топлива и обмундирования
Константин Гликин Алексей Никольский
Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуму 11 августа правительством были внесены поправки в закон о гособоронзаказе (ГОЗ), которые устанавливают нормы для работы информационно-аналитической системы (ИАС ГОЗ). Эта система для сопоставления цен на однородную продукцию при закупках по гособоронзаказу разрабатывается, как сообщается в пояснительной записке, согласно распоряжению правительства от июля 2019 г. и на ее создание на 2019–2020 гг. выделено 1,59 млрд руб. По закону о гособоронзаказе закупки производит не только Министерство обороны, но и другие силовые ведомства: МВД, Росгвардия, ФСБ, СВР, МЧС и ФСИН.

Как говорится в законопроекте, из ИАС ГОЗ будет исключена информация о закупках материальных средств, которые касаются обеспечения разведывательной деятельности СВР, антитеррористической деятельности ФСБ, а также изготовления и утилизации ядерного оружия «Росатомом». Поставщики, желающие участвовать в поставках по гособоронзаказу, должны будут размещать информацию в этой системе и отвечать за ее полноту и достоверность. При этом должна размещаться информация как о ценах на вооружение, военную и специальную технику и операции с ней, включая ремонт, так и на обычную продукцию, подпадающую под закон о госзакупках. В последнем случае речь идет о горюче-смазочных материалах (ГСМ), продовольствии, предметах вещевого довольствия, мебели, бытовой технике и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных