Система для сравнения цен при гособоронзаказе становится законом

Как говорится в законопроекте, из ИАС ГОЗ будет исключена информация о закупках материальных средств, которые касаются обеспечения разведывательной деятельности СВР, антитеррористической деятельности ФСБ, а также изготовления и утилизации ядерного оружия «Росатомом». Поставщики, желающие участвовать в поставках по гособоронзаказу, должны будут размещать информацию в этой системе и отвечать за ее полноту и достоверность. При этом должна размещаться информация как о ценах на вооружение, военную и специальную технику и операции с ней, включая ремонт, так и на обычную продукцию, подпадающую под закон о госзакупках. В последнем случае речь идет о горюче-смазочных материалах (ГСМ), продовольствии, предметах вещевого довольствия, мебели, бытовой технике и т. д.