Система для сравнения цен при гособоронзаказе становится законом

Система для сравнения цен при гособоронзаказе становится закономОна коснется прежде всего продовольствия, топлива и обмундирования
В Госдуму 11 августа правительством были внесены поправки в закон о гособоронзаказе (ГОЗ), которые устанавливают нормы для работы информационно-аналитической системы (ИАС ГОЗ). Эта система для сопоставления цен на однородную продукцию при закупках по гособоронзаказу разрабатывается, как сообщается в пояснительной записке, согласно распоряжению правительства от июля 2019 г. и на ее создание на 2019–2020 гг. выделено 1,59 млрд руб. По закону о гособоронзаказе закупки производит не только Министерство обороны, но и другие силовые ведомства: МВД, Росгвардия, ФСБ, СВР, МЧС и ФСИН.
Как говорится в законопроекте, из ИАС ГОЗ будет исключена информация о закупках материальных средств, которые касаются обеспечения разведывательной деятельности СВР, антитеррористической деятельности ФСБ, а также изготовления и утилизации ядерного оружия «Росатомом». Поставщики, желающие участвовать в поставках по гособоронзаказу, должны будут размещать информацию в этой системе и отвечать за ее полноту и достоверность. При этом должна размещаться информация как о ценах на вооружение, военную и специальную технику и операции с ней, включая ремонт, так и на обычную продукцию, подпадающую под закон о госзакупках. В последнем случае речь идет о горюче-смазочных материалах (ГСМ), продовольствии, предметах вещевого довольствия, мебели, бытовой технике и т. д.