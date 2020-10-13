Уголовные дела возбуждают на протестующих в Хабаровске

За несколько месяцев у сторонников Фургала «накопилось достаточное количество вступивших в законную силу постановлений, которые могут быть рассмотрены с точки зрения «дадинской» статьи, поэтому приближается стадия, когда начнут возбуждать уголовные дела», говорит хабаровский адвокат Константин Бубон. Он подчеркивает, что фигуранты дел «в большей или меньшей степени случайные» и не являются политическими активистами. «Как и в случае с активистом [фигурантом «московского дела» Константином] Котовым, при неоднократном привлечении к ответственности и при достаточно высоком политическом статусе данного дела можно ожидать реального срока, но с перспективой обжалования и снижения», – говорит юрист Дмитрий Шевченко.