Уголовные дела возбуждают на протестующих в Хабаровске

Уголовные дела возбуждают на протестующих в ХабаровскеКоммунисты предложили обсудить разгон митинга на заседании парламента с участием Дегтярева
Сразу двое участников несанкционированного митинга возле краевой администрации 10 октября стали фигурантами «дадинской» статьи Уголовного кодекса (212.1 УК, «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»), сообщили в «ОВД-инфо».
Задержание 10 октября на пл. Ленина стало третьим для Александра Приходько, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Андрея Битюцкого, против него было возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 (проверку в день митинга начала полиция). Максимальный срок лишения свободы по этой статье – пять лет. Еще одна участница акции – Анастасия Субботникова стала фигуранткой сразу двух уголовных дел: по ст. 318.1 УК («Применение неопасного для здоровья насилия к полицейскому») и по ст. 212.1 УК.
Акции протеста в Хабаровске проходят после задержания 9 июля избранного в 2018 г. губернатора Сергея Фургала. Его обвинили в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал вину не признает.
20 июля президент Владимир Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия. 10 октября правоохранители впервые за три месяца применили силу при разгоне акции возле правительства края. «Интерфакс» со ссылкой на представителя хабаровского штаба политика Алексея Навального Андрея Пастухова сообщил, что всего было задержано около 40 человек, в пресс-службе мэрии заявили о 25 задержанных. Пятерым участникам акции после задержания был назначен административный арест.
За несколько месяцев у сторонников Фургала «накопилось достаточное количество вступивших в законную силу постановлений, которые могут быть рассмотрены с точки зрения «дадинской» статьи, поэтому приближается стадия, когда начнут возбуждать уголовные дела», говорит хабаровский адвокат Константин Бубон. Он подчеркивает, что фигуранты дел «в большей или меньшей степени случайные» и не являются политическими активистами. «Как и в случае с активистом [фигурантом «московского дела» Константином] Котовым, при неоднократном привлечении к ответственности и при достаточно высоком политическом статусе данного дела можно ожидать реального срока, но с перспективой обжалования и снижения», – говорит юрист Дмитрий Шевченко.
12 октября фракция КПРФ в заксобрании Хабаровского края потребовала от спикера заксобрания Ирины Зикуновой созыва внеочередного заседания парламента для разбора действий ОМОНа в отношении жителей края 10 октября (копия обращения к спикеру есть у «Ведомостей»). На заседание заксобрания коммунисты просят пригласить врио губернатора Михаила Дегтярева и руководителей правоохранительных структур в регионе. «Ведомости» направили запрос в заксобрание и администрацию области. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко объясняет жесткую реакцию на протесты тем, что Дегтяреву была дана команда «в ближайшее время утихомирить ситуацию», но это осложнит работу врио.
Декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин считает, что протест в Хабаровске будет «потихоньку затихать, но может возродиться весной». Он отметил, что уголовные дела против протестующих «многих заставят задуматься», а реакция протестующих будет зависеть и от уровня поддержки фигурантов таких дел: «Сейчас началась борьба за то, кто возглавит вот это протестное движение».