ОМОН впервые жестко разогнал протестующих в Хабаровске

ОМОН впервые жестко разогнал протестующих в ХабаровскеНедовольство жителей может сохраниться до выборов, считает эксперт
После трех месяцев непрекращающихся протестов в Хабаровске, где жители города выходят в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, в субботу впервые произошли жесткие задержания митингующих. Несанкционированная акция проходила на площади перед зданием правительства региона, после этого протестующие устроили шествие, а затем вернулись на площадь. Кто-то из протестующих установил палатки, после этого из здания администрации выбежали сотрудники ОМОНа и стали проводить жесткие задержания.
«Интерфакс» со ссылкой на представителя хабаровского штаба политика Алексея Навального Андрея Пастухова сообщил, что всего было задержано около 40 человек, в пресс-службе мэрии заявили о 25 задержанных. По словам Пастухова, два участника акции попали в больницу. К вечеру, как сообщил Dvhab.ru, большинство задержанных были отпущены. По данным администрации Хабаровска, в акции приняли участие не более 500 человек. «Интерфакс», в свою очередь, сообщил о 1000 участников. В пресс-релизе мэрии говорится, что сотрудники органов внутренних дел анализируют данные с видеокамер для выявления инициаторов и активистов несанкционированных акций. Полиция уже начала проверку в отношении хабаровского активиста Александра Приходько по ст. 212.1 Уголовного кодекса (неоднократные нарушения порядка проведения публичных мероприятий), сообщил проект «ОВД-инфо» со ссылкой на его адвокатов.
Приходько также был задержан в субботу. Его дважды штрафовали в сентябре по ст. 20.2 КоАПа (нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий).
В воскресенье протестная акция у здания правительства региона продолжилась, но уже задерживать никого не стали. Люди скандировали «ОМОНу позор», «Дегтярев, уходи», а также традиционный лозунг «Нет надежнее Фургала от Камчатки до Урала». Это был 93-й день акций в поддержку Фургала. По данным Dvhab.ru, на акцию вышли несколько сотен человек.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев никак не прокомментировал задержания 10 октября. 8 октября Дегтярев на первом заседании народного совета – совещательного органа для взаимодействия с жителями заявил, что «никогда суд присяжных в городе, где происходят протесты из-за подсудимого, проходить не будет». «Я полностью понимаю от души тех людей, которые вышли в первый день за Сергея Ивановича, это нормально, а вот чем занимаются сейчас люди на улице, я не понимаю. Было бы здесь тихо пару месяцев, мы бы могли вызволить Сергея Ивановича в Хабаровск. Сейчас нет, нет ни одного шанса – его не оставили те, кто выходит на улицы», – заявил Дегтярев.
Народный совет был собран, чтобы пустить пыль в глаза избирателям и снизить уровень протестных настроений, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко. Видео с акции в субботу «ужасают», написал у себя в Instagram Корниенко: «Силовики с дубинками, в бронежилетах, в шлемах нападают на молодых людей, не щадят даже женщин. Бьют, волочат по земле – по несколько омоновцев на одного». По его словам, протест как был мирным, так и остается: «Требования простые, и они не поменялись: судить Фургала следует в Хабаровске, суд должен быть максимально прозрачным и открытым, с коллегией присяжных. Три месяца тысячи человек требуют ответа. И вот она – реакция. Надо думать, другого ответа от этой власти граждане не дождутся».
Избранного в 2018 г. губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал вину не признает. 20 июля президент Владимир Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия. Вместо него врио губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. После задержания Фургала в Хабаровском крае начались многочисленные акции протеста.
Протесты в Хабаровске объединены требованием справедливости в отношении бывшего губернатора, но других общих требований нет, сейчас есть усталость от протеста, а также сказывается и ситуация с коронавирусом, когда людям приходится думать об экономических проблемах, говорит политолог Алексей Макаркин. «С одной стороны, численность протестующих уменьшается, с другой – те, кто остается, более радикально настроены. Раньше люди считали, что если на улицы выйдут несколько десятков тысяч человек, то власть услышит их требования. Власть же решила терпеть, считая, что протест сойдет на нет. Поскольку протест спадает, то появилась идея с палатками, чтобы создать такой центр притяжения.
Для власти же палатки совершенно неприемлемы, они помнят их еще с оранжевой революции на Украине», – говорит эксперт. Макаркин не исключает, что на выборах губернатора в следующем году жители могут не поддержать Дегтярева. Он вспоминает историю с Ненецким автономным округом, который попытались объединить с Архангельской областью, – в итоге многие жители НАО проголосовали против поправок в Конституцию и против губернатора Архангельской области Александра Цыбульского на выборах (жители НАО голосуют и за губернатора Архангельской области на прямых выборах. – «Ведомости»). «Здесь может быть схожая ситуация. Люди не хотят идти под дубинки, протест уходит, но внутренне жители недовольны. Несмотря на то что до выборов еще год, отзвуки такого недовольства могут продержаться долго», – резюмирует Макаркин.