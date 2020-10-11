ОМОН впервые жестко разогнал протестующих в Хабаровске

Народный совет был собран, чтобы пустить пыль в глаза избирателям и снизить уровень протестных настроений, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко. Видео с акции в субботу «ужасают», написал у себя в Instagram Корниенко: «Силовики с дубинками, в бронежилетах, в шлемах нападают на молодых людей, не щадят даже женщин. Бьют, волочат по земле – по несколько омоновцев на одного». По его словам, протест как был мирным, так и остается: «Требования простые, и они не поменялись: судить Фургала следует в Хабаровске, суд должен быть максимально прозрачным и открытым, с коллегией присяжных. Три месяца тысячи человек требуют ответа. И вот она – реакция. Надо думать, другого ответа от этой власти граждане не дождутся».