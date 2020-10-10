В Хабаровске задержали 25 участников несогласованной акции
Силовики задержали 25 участников несогласованной акции в Хабаровске в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
В администрации пояснили, что митингующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности, после чего принесли к палаткам мощные динамики, через которые продолжили транслировать свои лозунги.
Как утверждают в администрации, митингующие отказались добровольно убирать палатки, в результате чего силовики их демонтировали, а также задержали 25 человек.
Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.
В конце августа Басманный суд Москвы отменил постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора, выданное в 2004 г. Управление СК по Хабаровску еще 15 лет назад признало Фургала не причастным к убийству бизнесмена Евгения Зори.