Зачем Лукашенко пошел к оппозиции в СИЗО

Лукашенко на поход в СИЗО подтолкнуло совместное давление России и Запада, которые едины в том, что необходимо начинать диалог с обществом, отмечает политолог Евгений Минченко. Еще один фактор – непрекращающиеся протесты в стране, поясняет Минченко, «но интересно, что [на встрече с Лукашенко] не было Колесниковой из ярких фигур последнего времени». Запуск реформы позволит снизить напряжение, говорит он. Лукашенко ищет новый имидж и новые возможности для диалога с обществом, допускает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «[Лукашенко пытается] переломить сложившийся в последние месяцы образ лидера страны в качестве жестокого, злопамятного, в чем-то мелкого человека, который ради сохранения своей власти готов идти на все, что угодно. Ему надо показать, что он не боится, что милосердие стучится в его суровое сердце». По его мнению, чем более уверенно Лукашенко будет себя чувствовать, тем на более символичные шаги он сможет пойти.