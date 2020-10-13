Зачем Лукашенко пошел к оппозиции в СИЗО

Зачем Лукашенко пошел к оппозиции в СИЗОЭто попытка вернуть «гармонию между лидером и народом», считает эксперт
12 октября из СИЗО КГБ освобождены координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, сообщило Tut.by со ссылкой на государственный телеканал «Беларусь 1». Воскресенский отпущен из СИЗО под домашний арест, Рабцевич – под подписку о невыезде.
10 октября Лукашенко неожиданно лично посетил СИЗО КГБ, где провел более чем четырехчасовую встречу с содержащимися в изоляторе оппозиционерами. Среди 11 участников – лидеры оппозиции, арестованные как до президентских выборов, так и после. На фото со встречи отсутствовала арестованная 8 сентября член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
Перед началом встречи Лукашенко предложил собеседникам обсудить реформы, содержание разговора не раскрыли. Агентство Tut.by сообщило, что по итогам встречи с Лукашенко Воскресенскому поручено готовить предложения по поправкам к конституции, а также «изложить подходы по освобождению ряда лиц», которые «оказались не так общественно опасны, как казались на первом этапе».
В Кремле поход Лукашенко к оппозиционерам одобрили. «Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. Тем более инициированный президентом Белоруссии», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Хронология
18 июня
Задержан экс-председатель правления Белгазпромбанка, основной кандидат оппозиции в президенты Виктор Бабарико
9 августа
Начало акции протеста после выборов (по официальным данным, победил Лукашенко)
16 августа
Крупнейшая протестная акция – оппозиционные СМИ насчитали до 400 000 человек в центре Минска
17 августа
Лукашенко заявил о возможности проведения новых выборов «через год или два» в случае принятия новой конституции
27 августа
Путин объявил о создании резерва силовиков на случай выхода ситуации в Белоруссии из-под контроля
24 сентября
Евросоюз, США и ряд отдельных стран объявили о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии
10 октября
Лукашенко обсудил конституционную реформу с представителями оппозиции в СИЗО КГБ
Лукашенко на поход в СИЗО подтолкнуло совместное давление России и Запада, которые едины в том, что необходимо начинать диалог с обществом, отмечает политолог Евгений Минченко. Еще один фактор – непрекращающиеся протесты в стране, поясняет Минченко, «но интересно, что [на встрече с Лукашенко] не было Колесниковой из ярких фигур последнего времени». Запуск реформы позволит снизить напряжение, говорит он. Лукашенко ищет новый имидж и новые возможности для диалога с обществом, допускает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «[Лукашенко пытается] переломить сложившийся в последние месяцы образ лидера страны в качестве жестокого, злопамятного, в чем-то мелкого человека, который ради сохранения своей власти готов идти на все, что угодно. Ему надо показать, что он не боится, что милосердие стучится в его суровое сердце». По его мнению, чем более уверенно Лукашенко будет себя чувствовать, тем на более символичные шаги он сможет пойти.
Между тем руководство белорусского МВД 12 октября заявило о радикализации протестов и пригрозило в случае необходимости применять спецсредства и боевое оружие. В воскресенье МВД Белоруссии сообщило о задержании более 700 человек в Минске.