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Зачем Лукашенко пошел к оппозиции в СИЗО

Это попытка вернуть «гармонию между лидером и народом», считает эксперт
Светлана Бочарова
BelTA Pool Photo via AP

12 октября из СИЗО КГБ освобождены координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, сообщило Tut.by со ссылкой на государственный телеканал «Беларусь 1». Воскресенский отпущен из СИЗО под домашний арест, Рабцевич – под подписку о невыезде.

10 октября Лукашенко неожиданно лично посетил СИЗО КГБ, где провел более чем четырехчасовую встречу с содержащимися в изоляторе оппозиционерами. Среди 11 участников – лидеры оппозиции, арестованные как до президентских выборов, так и после. На фото со встречи отсутствовала арестованная 8 сентября член координационного совета оппозиции Мария Колесникова. 

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Перед началом встречи Лукашенко предложил собеседникам обсудить реформы, содержание разговора не раскрыли. Агентство Tut.by сообщило, что по итогам встречи с Лукашенко Воскресенскому поручено готовить предложения по поправкам к конституции, а также «изложить подходы по освобождению ряда лиц», которые «оказались не так общественно опасны, как казались на первом этапе». 

В Кремле поход Лукашенко к оппозиционерам одобрили. «Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. Тем более инициированный президентом Белоруссии», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Хронология

18 июня 
Задержан экс-председатель ­правления Белгазпромбанка, основной кандидат оппозиции в президенты Виктор ­Бабарико

9 августа
Начало акции протеста после ­выборов (по официальным ­данным, победил Лукашенко)

16 августа 
Крупнейшая протестная акция – оппозиционные СМИ насчитали до 400 000 человек в центре Минска

17 августа 
Лукашенко заявил о возможности проведения новых выборов «через год или два» в случае принятия новой конституции

27 августа 
Путин объявил о создании ­резерва силовиков на случай выхода ситуации в Белоруссии из-под контроля 

24 сентября 
Евросоюз, США и ряд отдельных стран объявили о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии

10 октября 
Лукашенко обсудил консти­туционную реформу с предста­вителями оппозиции в СИЗО КГБ

Лукашенко на поход в СИЗО подтолкнуло совместное давление России и Запада, которые едины в том, что необходимо начинать диалог с обществом, отмечает политолог Евгений Минченко. Еще один фактор – непрекращающиеся протесты в стране, поясняет Минченко, «но интересно, что [на встрече с Лукашенко] не было Колесниковой из ярких фигур последнего времени». Запуск реформы позволит снизить напряжение, говорит он. Лукашенко ищет новый имидж и новые возможности для диалога с обществом, допускает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «[Лукашенко пытается] переломить сложившийся в последние месяцы образ лидера страны в качестве жестокого, злопамятного, в чем-то мелкого человека, который ради сохранения своей власти готов идти на все, что угодно. Ему надо показать, что он не боится, что милосердие стучится в его суровое сердце». По его мнению, чем более уверенно Лукашенко будет себя чувствовать, тем на более символичные шаги он сможет пойти.

Между тем руководство белорусского МВД 12 октября заявило о радикализации протестов и пригрозило в случае необходимости применять спецсредства и боевое оружие. В воскресенье МВД Белоруссии сообщило о задержании более 700 человек в Минске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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