Армения могла потерять в Карабахе треть армии

Однако ситуация может измениться, отмечает эксперт. Армия же, по словам Шведова, формально поддерживает Пашиняна. Вариант, при котором премьер сам уйдет в отставку, не столь вероятен. При этом возможен сценарий и с применением насилия, как в 1999 г., полагает эксперт. Тогда были расстреляны ключевые лица армянской власти в парламенте, что могло быть связано с попыткой решить карабахский вопрос и отдать Азербайджану районы, которые сейчас в итоге отошли Баку. «Пашинян должен задуматься о собственной безопасности. За последнее время многие армяне получили оружие, прошли обучение. Поэтому на вопрос личной безопасности нынешняя власть должна обратить особое внимание», – резюмирует Шведов.