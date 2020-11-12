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Армения могла потерять в Карабахе треть армии

Премьер Никол Пашинян объяснил причины перемирия
Глеб Мишутин
Армения могла потерять в Карабахе треть армии /АР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался 12 ноября объяснить причины заключения 9 ноября перемирия в Карабахе, вызвавшего массовые протесты. В своей речи Пашинян назвал это соглашение «невыгодным для Армении». Свое решение подписать его он объяснил перспективой окружения и гибели армии. «Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт.

При утрате этих городов более 20 000 солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», – подчеркнул он во время прямого эфира в Facebook. По словам источника, близкого к Минобороны России, 20 000 человек – это примерно половина армянской армии мирного времени и треть – с учетом мобилизации, причем среди находившихся в Карабахе войск доля боевых подразделений была больше, чем в армии в целом.

Как отметил 12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, сейчас пока рано говорить о статусе Карабаха. «Мы исходим из того, что этот статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы все должны предпринять, чтобы помочь восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе», – заявил российский министр.

Ранее по теме: Путин подписал указ о поддержании мира в Карабахе

Как сообщает ТАСС, 12 ноября Службой национальной безопасности Армении были задержаны трое армянских оппозиционных политиков. Ранее Специальная следственная служба Армении задержала 10 политиков-оппозиционеров. Им вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием в ходе протестов против перемирия, и нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну.

По мнению главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова, успех армянской оппозиции зависит от того, найдется ли в ее среде лидер, способный объединить протестующих. «Ответ на вопрос, удержится ли Пашинян у власти, находится в плоскости решений парламента. Парламент пока не так единодушен, и Пашинян пока контролирует свою фракцию», – отмечает Шведов.

Однако ситуация может измениться, отмечает эксперт. Армия же, по словам Шведова, формально поддерживает Пашиняна. Вариант, при котором премьер сам уйдет в отставку, не столь вероятен. При этом возможен сценарий и с применением насилия, как в 1999 г., полагает эксперт. Тогда были расстреляны ключевые лица армянской власти в парламенте, что могло быть связано с попыткой решить карабахский вопрос и отдать Азербайджану районы, которые сейчас в итоге отошли Баку. «Пашинян должен задуматься о собственной безопасности. За последнее время многие армяне получили оружие, прошли обучение. Поэтому на вопрос личной безопасности нынешняя власть должна обратить особое внимание», – резюмирует Шведов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных