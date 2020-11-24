Надпартийное общество «Царьград» будет помогать на выборах патриотам всех партий

На съезде общества «Двуглавый орел», руководителем которого является бизнесмен Константин Малофеев, было создано общество «Царьград». Эта структура должна помочь его сторонникам принять участие на выборах в Госдуму 2021 г. В созданный 23 ноября «Царьград» вошли представители Союза добровольцев Донбасса, Союза казаков – воинов России и зарубежья, Союза православных женщин, общая численность этих движений оценивается в 78 000 человек, говорится в обращении Малофеева к съезду.