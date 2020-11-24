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Надпартийное общество «Царьград» будет помогать на выборах патриотам всех партий

Его председателем стал владелец одноименного телеканала Константин Малофеев
Константин Гликин
Константин Малофеев /Евгений Разумный / Ведомости

На съезде общества «Двуглавый орел», руководителем которого является бизнесмен Константин Малофеев, было создано общество «Царьград». Эта структура должна помочь его сторонникам принять участие на выборах в Госдуму 2021 г. В созданный 23 ноября «Царьград» вошли представители Союза добровольцев Донбасса, Союза казаков – воинов России и зарубежья, Союза православных женщин, общая численность этих движений оценивается в 78 000 человек, говорится в обращении Малофеева к съезду.

Председателем общества «Царьград» стал сам Малофеев, которому принадлежит одноименный телеканал. В высший совет вошли депутаты от «Единой России» Николай Земцов, Виктор Водолацкий, Виктор Зубарев, депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, а также сенатор от Белгородской области Евгений Савченко. Среди общественных деятелей, ставших членами высшего совета, экономист Сергей Глазьев, глава Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев. Вошли в руководство общества и религиозные деятели: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных