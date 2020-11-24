Надпартийное общество «Царьград» будет помогать на выборах патриотам всех партий

Надпартийное общество «Царьград» будет помогать на выборах патриотам всех партийЕго председателем стал владелец одноименного телеканала Константин Малофеев
На съезде общества «Двуглавый орел», руководителем которого является бизнесмен Константин Малофеев, было создано общество «Царьград». Эта структура должна помочь его сторонникам принять участие на выборах в Госдуму 2021 г. В созданный 23 ноября «Царьград» вошли представители Союза добровольцев Донбасса, Союза казаков – воинов России и зарубежья, Союза православных женщин, общая численность этих движений оценивается в 78 000 человек, говорится в обращении Малофеева к съезду.
Председателем общества «Царьград» стал сам Малофеев, которому принадлежит одноименный телеканал. В высший совет вошли депутаты от «Единой России» Николай Земцов, Виктор Водолацкий, Виктор Зубарев, депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, а также сенатор от Белгородской области Евгений Савченко. Среди общественных деятелей, ставших членами высшего совета, экономист Сергей Глазьев, глава Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев. Вошли в руководство общества и религиозные деятели: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.