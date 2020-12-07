На выборах в Венесуэле победила проправительственная коалиция

Оппозиционный Демократический альянс набрал 17,95% голосов. По данным газеты El Universal Venezuela, еще два оппозиционных блока – Объединенная коалиция Венесуэлы и Народная революционная альтернатива, возглавляемая венесуэльской компартией, – получили 4,19 и 2,73% голосов соответственно. Мадуро уже поздравил своих соратников с победой. «Мы умеем побеждать и проигрывать, и сегодня нам случилось победить. Происходит смена цикла, цикла работы, восстановления страны, экономики, с суверенитетом, с независимостью, в мире», – заявил он в эфире телеканала VTV.