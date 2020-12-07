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На выборах в Венесуэле победила проправительственная коалиция

Большая часть оппозиции выборы бойкотировала
Глеб Мишутин
Проправительственные силы одержали победу на выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы /АР

Проправительственные силы одержали победу на выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы. Как сообщило 7 декабря агентство Reuters, на момент обработки 82% бюллетеней «Большой патриотический полюс», в состав которого входит Единая социалистическая партия Венесуэлы президента Николаса Мадуро, побеждал с результатом 67,6% голосов.

Оппозиционный Демократический альянс набрал 17,95% голосов. По данным газеты El Universal Venezuela, еще два оппозиционных блока – Объединенная коалиция Венесуэлы и Народная революционная альтернатива, возглавляемая венесуэльской компартией, – получили 4,19 и 2,73% голосов соответственно. Мадуро уже поздравил своих соратников с победой. «Мы умеем побеждать и проигрывать, и сегодня нам случилось победить. Происходит смена цикла, цикла работы, восстановления страны, экономики, с суверенитетом, с независимостью, в мире», – заявил он в эфире телеканала VTV.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных