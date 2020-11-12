Евросоюз продлил на год санкции в отношении Венесуэлы

Санкции со стороны ЕС были введены в связи с обострением ситуации в Венесуэле в январе 2019 г., когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Власти США, Канады, большинства европейский стран и стран Латинской Америки выразили поддержку Гуайдо. В свою очередь Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.