Евросоюз продлил на год санкции в отношении Венесуэлы
Евросоюз продлил санкции в отношении Венесуэлы до ноября 2021 г. Среди ограничительных мер — запрет на поездки и замораживание активов 36 официальных должностных лиц, которые «несут ответственность за нарушения прав человека», а также продление действия оружейного эмбарго, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято в связи с продолжающимся политическим, экономическим, социальным и гуманитарным кризисом в Венесуэле.
Санкции со стороны ЕС были введены в связи с обострением ситуации в Венесуэле в январе 2019 г., когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Власти США, Канады, большинства европейский стран и стран Латинской Америки выразили поддержку Гуайдо. В свою очередь Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.