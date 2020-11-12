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Евросоюз продлил на год санкции в отношении Венесуэлы

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Евросоюз продлил санкции в отношении Венесуэлы до ноября 2021 г. Среди ограничительных мер — запрет на поездки и замораживание активов 36 официальных должностных лиц, которые «несут ответственность за нарушения прав человека», а также продление действия оружейного эмбарго, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в связи с продолжающимся политическим, экономическим, социальным и гуманитарным кризисом в Венесуэле.

Санкции со стороны ЕС были введены в связи с обострением ситуации в Венесуэле в январе 2019 г., когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Власти США, Канады, большинства европейский стран и стран Латинской Америки выразили поддержку Гуайдо. В свою очередь Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных