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Михаил Бабич может попробовать себя на новой работе

Куратор развития Кавказа может покинуть Минэкономразвития
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Михаил Бабич может заняться работой за рамками Минэкономразвития, в котором служит с 2019 года /Андрей Гордеев / Ведомости

Первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич в ближайший месяц может перейти на другую работу, заявили «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента (АП), а также собеседник, близкий к правительству России. В Минэкономразвития Бабич пришел в июне 2019 г. – в качестве сначала заместителя, а затем первого заместителя министра, которым был тогда Максим Орешкин. Бабич отвечает за интеграционные процессы на постсоветском пространстве, а после ликвидации Министерства по делам Северного Кавказа 21 января 2020 г. (функции переданы Минэкономразвития) – за вопросы развития этого региона. Кроме того, в июне 2020 г. Бабич стал председателем совета директоров АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК). В 2020 г. была проведена реорганизация Корпорации развития Северного Кавказа и АО «Курорт Эльбрус», которые присоединили к КСК, оптимизация штата компаний.

Близкий к правительству собеседник говорит, что вопрос об уходе сейчас поднял сам Бабич: «Окончательного решения нет, но, скорее всего, он уйдет из Минэкономразвития». Обсуждается несколько путей для возможного кадрового маневра Бабича, говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей». Среди них называли переход на должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о возможности такой ротации не ответил. Должность полпреда в СКФО менее года – с 22 января 2020 г. – занимает бывший генпрокурор Юрий Чайка. Он достигнет предельного возраста пребывания в госдолжности (70 лет) только в мае, поэтому маловероятна его смена до лета, отмечает собеседник «Ведомостей»: «Не в стиле президента проводить такие отставки перед важным юбилеем». В данном случае у Чайки позиция заслуженного пенсионера, отмечает другой собеседник «Ведомостей», но сейчас логики в такой замене мало. Бабич же, как выходец из спецслужб, «тяготеет к работе в силовом блоке», говорит близкий к АП собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных