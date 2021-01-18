Михаил Бабич может попробовать себя на новой работе

Близкий к правительству собеседник говорит, что вопрос об уходе сейчас поднял сам Бабич: «Окончательного решения нет, но, скорее всего, он уйдет из Минэкономразвития». Обсуждается несколько путей для возможного кадрового маневра Бабича, говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей». Среди них называли переход на должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о возможности такой ротации не ответил. Должность полпреда в СКФО менее года – с 22 января 2020 г. – занимает бывший генпрокурор Юрий Чайка. Он достигнет предельного возраста пребывания в госдолжности (70 лет) только в мае, поэтому маловероятна его смена до лета, отмечает собеседник «Ведомостей»: «Не в стиле президента проводить такие отставки перед важным юбилеем». В данном случае у Чайки позиция заслуженного пенсионера, отмечает другой собеседник «Ведомостей», но сейчас логики в такой замене мало. Бабич же, как выходец из спецслужб, «тяготеет к работе в силовом блоке», говорит близкий к АП собеседник.