Михаил Бабич может попробовать себя на новой работе

Михаил Бабич может попробовать себя на новой работеКуратор развития Кавказа может покинуть Минэкономразвития
Первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич в ближайший месяц может перейти на другую работу, заявили «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента (АП), а также собеседник, близкий к правительству России. В Минэкономразвития Бабич пришел в июне 2019 г. – в качестве сначала заместителя, а затем первого заместителя министра, которым был тогда Максим Орешкин. Бабич отвечает за интеграционные процессы на постсоветском пространстве, а после ликвидации Министерства по делам Северного Кавказа 21 января 2020 г. (функции переданы Минэкономразвития) – за вопросы развития этого региона. Кроме того, в июне 2020 г. Бабич стал председателем совета директоров АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК). В 2020 г. была проведена реорганизация Корпорации развития Северного Кавказа и АО «Курорт Эльбрус», которые присоединили к КСК, оптимизация штата компаний.
Близкий к правительству собеседник говорит, что вопрос об уходе сейчас поднял сам Бабич: «Окончательного решения нет, но, скорее всего, он уйдет из Минэкономразвития». Обсуждается несколько путей для возможного кадрового маневра Бабича, говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей». Среди них называли переход на должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о возможности такой ротации не ответил. Должность полпреда в СКФО менее года – с 22 января 2020 г. – занимает бывший генпрокурор Юрий Чайка. Он достигнет предельного возраста пребывания в госдолжности (70 лет) только в мае, поэтому маловероятна его смена до лета, отмечает собеседник «Ведомостей»: «Не в стиле президента проводить такие отставки перед важным юбилеем». В данном случае у Чайки позиция заслуженного пенсионера, отмечает другой собеседник «Ведомостей», но сейчас логики в такой замене мало. Бабич же, как выходец из спецслужб, «тяготеет к работе в силовом блоке», говорит близкий к АП собеседник.