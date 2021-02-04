Сенат США рассмотрит закон о санкциях в ответ на заключение Алексея Навального

Нынешний законопроект о санкциях – это повторно внесенный в сенат документ, разработанный в сентябре 2020 г. Тогда группа конгрессменов от обеих партий, в числе которой также были Рубио и Ромни, требовали от американской администрации «призвать Россию к ответу». Американские законодатели обвиняли Москву в отравлении Навального и предлагали ввести санкции против чиновников, причастных к покушению на оппозиционера. Согласно законопроекту, попавшим под санкции россиянам отказали бы в получении виз, а их активы на территории США подлежали заморозке.