Ближайшая соратница Вячеслава Володина ушла в трехмесячный отпуск

Ближайшая соратница Вячеслава Володина ушла в трехмесячный отпускРуководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова должна вернуться на работу перед выборами
Руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова ушла в трехмесячный отпуск до мая. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в «Единой России», человек в аппарате Госдумы и собеседник, близкий к администрации президента (АП).
На этой неделе Воронова, традиционно посещающая совет Думы (организационное совещание руководства палаты, в котором участвуют представители Кремля и правительства), перестала на него ходить, подтверждает участник заседаний. На время отпуска полномочия руководителя аппарата Госдумы будет исполнять первый заместитель Вороновой Игорь Дивейкин, говорит собеседник в «Единой России». По словам собеседника в аппарате Госдумы, Воронова действительно ушла в отпуск, документы за нее в качестве и. о. подписывает Дивейкин.
То, что Воронова на прошлой неделе ушла «в трехмесячный отпуск», подтвердил также собеседник «Ведомостей», близкий к АП. По его словам, официальная версия связана со здоровьем, но за такой срок человек рискует выпасть из повестки, если находится в отпуске. Собеседник не исключает, что это время требуется на подготовку Вороновой к новой работе или, например, к выборам в Госдуму, если есть решение, что она на них пойдет. О том, что Воронова может принять участие в выборах в Госдуму, говорит еще один собеседник, близкий к АП. Планы Вороновой идти на выборы опроверг собеседник в нижней палате.
В пресс-службе Госдумы не стали комментировать информацию об уходе Вороновой в отпуск. Что касается ее участия в выборах в Госдуму, то таких планов у нее нет, сказали в пресс-службе.
Воронова является давней соратницей председателя Госдумы Вячеслава Володина. В 2005–2007 гг., когда Володин был секретарем генсовета «Единой России», она руководила «Молодой гвардией «Единой России», в 2007 г. избралась в нижнюю палату, в 2011 г. стала членом Центризбиркома (ЦИК). В 2013 г., когда Володин был первым заместителем руководителя АП, она перешла в курируемое им управление президента по внутренней политике (УВП) на должность начальника департамента по взаимодействию с политическими партиями, с 2014 г. стала замначальника УВП, в 2015 г. возглавила УВП. После того как Володин в 2016 г. возглавил Госдуму, Воронова перешла из АП вслед за ним и возглавила аппарат нижней палаты. По должности руководитель аппарата отвечает за взаимодействие с АП, с аппаратами Совета Федерации, правительства, органов исполнительной и судебной власти, заксобраний, аппаратами парламентов иностранных государств, а назначает его председатель Госдумы.
Ранее собеседники «Ведомостей» в Госдуме, в «Единой России» и близкие к АП говорили, что высока вероятность, что Володин пойдет на выборы и в следующем созыве останется председателем палаты. Сам Володин пока не подтверждал информацию о намерении пойти на выборы, он говорил, что если примет такое решение, то ему бы хотелось избираться в одномандатном округе.
Он убирает людей с прежних позиций, говорит близкий к «Единой России» собеседник, свидетельство этому – перестановки в аппарате 2020 г., уход Константина Мазуревского с руководства аппаратом фракции «Единой России» в ЦИК, это движение явно будет продолжено. Это может значить, что Володин идет на выборы с целью стать председателем следующей Думы, но допускает, что не останется на этой позиции до конца созыва, предполагает собеседник: «Если та же Воронова уйдет из аппарата в депутаты, то для нее это гарантия на пять лет, а для Володина – свой депутат в сильной должности и в сильном статусе».
В 2020 г. Госдуму покинули советники Володина Анастасия Кашеварова и Дмитрий Бадовский, замруководителя аппарата Госдумы Вадим Маршалко. Мазуревского, 10 лет работавшего с соратником Володина Сергеем Неверовым, фракция «Единая Россия» делегирует в новый состав ЦИК.
Вместо Мазуревского на пост руководителя аппарата фракции может прийти первый замруководителя исполкома «Единой России» Максим Жаворонков, близкий к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» говорил, что на этот пост рассматривались также замруководителя аппарата фракции Вячеслав Синяев и помощник заместителя секретаря генсовета партии Владимира Васильева Владимир Иванов.
Собеседники «Ведомостей» в партии говорят, что Васильев планирует принять участие в осенних выборах. Несколько собеседников «Ведомостей» считают, что в следующем созыве фракцию «Единая Россия» вместо Неверова может возглавить именно Васильев. Он был ее руководителем до 2017 г., пока его не назначили врио главы Дагестана. В прошлом году он покинул пост главы республики, став советником президента и заместителем секретаря генсовета «Единой России». Неверов может вернуться на пост вице-спикера, который он занимал в VI созыве и половину VII созыва, говорят собеседники.