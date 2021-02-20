Ближайшая соратница Вячеслава Володина ушла в трехмесячный отпуск

То, что Воронова на прошлой неделе ушла «в трехмесячный отпуск», подтвердил также собеседник «Ведомостей», близкий к АП. По его словам, официальная версия связана со здоровьем, но за такой срок человек рискует выпасть из повестки, если находится в отпуске. Собеседник не исключает, что это время требуется на подготовку Вороновой к новой работе или, например, к выборам в Госдуму, если есть решение, что она на них пойдет. О том, что Воронова может принять участие в выборах в Госдуму, говорит еще один собеседник, близкий к АП. Планы Вороновой идти на выборы опроверг собеседник в нижней палате.