Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин ищут что-то общее

Но сначала выяснилось, что эксплуатация левых лозунгов увеличивает запрос на эти идеи, а голосуют за более известный бренд – КПРФ, сказал политик. В 2011 г., после того как Миронова убрали с поста спикера Совета Федерации, кампания по выборам депутатов Госдумы шла по-новому, «на лозунгах прогрессивной альтернативы», в том числе «за Россию без жуликов и воров», а депутаты надевали в Госдуму белые ленточки – символ протестов, вспоминает Гудков. В конце 2012 г. после увеличения госфинансирования парламентских партий произошел разворот, который включал осуждение участников протестов. «Но одно дело – когда партия подпевает [президенту Владимиру] Путину, а другое – быть частью маргинальной структуры [как теперь]», – резюмировал он.