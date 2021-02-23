Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин ищут что-то общее

Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин ищут что-то общееРуководители «Справедливой России» хотели бы дойти до второго места на выборах в Госдуму
22 февраля прошли ликвидационные съезды партий Захара Прилепина «За правду» и Геннадия Семигина «Патриоты России». Устав «Справедливой России» Сергея Миронова на съезде в тот же день изменили, назвав ее: «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Длинное название в уставе позволит в бюллетене использовать сокращение: «Партия Справедливая Россия за правду». Более чем из 200 делегатов съезда «Справедливой России» около 50 представляли «За правду» и «Патриотов России».
Речь не идет об объединении по понятным для всех правилам, жаловались в кулуарах съезда справороссы. Лидер справороссов в Приморье Алексей Козицкий приводил пример: в его отделении 1000 активных членов партии, у Прилепина – семь. Еще один делегат из региона отметил, что лучше рефлексировать по поводу идеологии и сосуществования с партнерами по объединению уже после выборов в Госдуму.
Кандидат из Сибири
Кандидат КПРФ на президентских выборах 2018 г. Павел Грудинин выдвинется в Госдуму. Выдвинуть его по одному из округов предлагало бюро Алтайского крайкома, идею поддержала кадровая комиссия ЦК, сказала первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова. В 2018 г. Грудинин в Алтайском крае получил 20,66% голосов (в среднем 11,77%). «Алтайский край – сельскохозяйственный регион с очевидно сильными позициями КПРФ. Аграрная тематика [на которой играет Грудинин] там будет сильно востребована», – говорит вице-президент РАПК Петр Быстров. Выдвижение по округу – страховка от возможного непопадания в федеральную десятку и партсписок КПРФ в целом.
Прилепин и Семигин по итогам съезда стали сопредседателями обновленной партии, их соратники получили представительство в ее руководстве. По мнению Прилепина, объединение дает высокую степень «легальности и легитимности» его участникам. Семигин заявил на съезде, что обновленная партия будет бороться за «второе место» на думских выборах.
Традиционно по итогам последних кампаний его занимает КПРФ. В начале 2000-х Семигин был председателем исполкома Народно-патриотического союза России (НПСР) и одним из спонсоров КПРФ, но вступил в конфликт с Геннадием Зюгановым после попытки переманить на свою сторону ряд местных и региональных отделений КПРФ, возглавлявших одновременно отделения НПСР. Программу объединенной партии будет разрабатывать комитет, созданный на паритетных началах из представителей трех партий.
Данные опроса ВЦИОМа от 27 января показывают, что сейчас «Справедливую Россию» воспринимают как партию, ориентированную на развитие России по ее особому пути (61%), а не на интеграцию в мировое сообщество (10%). 48% говорят, что она выступает за усиление социальной справедливости, и 18% – за развитие экономики. 45% полагают, что справороссы поддерживают власть, а 27% думают, что это оппозиционная партия. При этом под социальной справедливостью люди подразумевают прежде всего равенство перед законом (32%) и одинаковый для всех уровень жизни (17%).
Создание «Справедливой России» (под названием «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь») в 2006 г. было попыткой Кремля разбавить левый электорат, оттянуть голоса коммунистов, создав прогрессивный социал-демократический проект, куда на первом этапе пришли люди вполне респектабельные, говорит экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков.
Но сначала выяснилось, что эксплуатация левых лозунгов увеличивает запрос на эти идеи, а голосуют за более известный бренд – КПРФ, сказал политик. В 2011 г., после того как Миронова убрали с поста спикера Совета Федерации, кампания по выборам депутатов Госдумы шла по-новому, «на лозунгах прогрессивной альтернативы», в том числе «за Россию без жуликов и воров», а депутаты надевали в Госдуму белые ленточки – символ протестов, вспоминает Гудков. В конце 2012 г. после увеличения госфинансирования парламентских партий произошел разворот, который включал осуждение участников протестов. «Но одно дело – когда партия подпевает [президенту Владимиру] Путину, а другое – быть частью маргинальной структуры [как теперь]», – резюмировал он.