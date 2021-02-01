Против Навального и за смертную казнь

По словам депутата Госдумы, главы избирательного штаба «Справедливой России» Валерия Гартунга, не решено, сколько представителей каждой из объединяющихся партий будет среди кандидатов на выборах в Госдуму. Близкий к партии «За правду» собеседник говорит, что Прилепин апеллирует к АП, «чтобы выбить для своих представителей как минимум 15 региональных групп» в списке. «Есть ряд регионов, где нам хотелось бы поработать, мы находимся в процессе переговоров, у нас есть Нижегородская область, где я проживаю, Рязанская область, откуда я родом, но у наших коллег по партийному строительству могут быть и свои предложения», – сказал Прилепин.