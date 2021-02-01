Против Навального и за смертную казнь

Против Навального и за смертную казньКакую идеологию для партии на базе «Справедливой России» обсуждают сторонники Прилепина
1 февраля партия Захара Прилепина «За правду» организовала конференцию для обсуждения идеологической платформы для объединенной партии, которая образуется после слияния с «Патриотами России» Геннадия Семигина и «Справедливой Россией» Сергея Миронова.
Среди принципов, которые приняли участники конференции: «защищать Родину с оружием в руках – норма»; «экспансия – норма». Советник Прилепина Иван Охлобыстин заявил также о необходимости возвращения смертной казни и отмены 13-й статьи Конституции (она закрепляет идеологическое и политическое многообразие). Представлявший эсеров на конференции депутат Госдумы Олег Нилов критиковал акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального, которого называл «блогерштандартенфюрером».
Съезд «Справедливой России», который позволит изменить ее устав и руководящие органы, создав на базе эсеров фактически новую партию, пройдет 22 февраля. По мнению близких к администрации президента (АП) источников, объединение «Справедливой России» с другими партиями нужно, чтобы эсеры попали в новый созыв Госдумы – для подстраховки «Единой России», если та не получит конституционного большинства на выборах, писали «Ведомости» 29 января. Новая партия будет «младшим партнером» «Единой России», утверждает близкий к штабу единороссов собеседник.
По словам депутата Госдумы, главы избирательного штаба «Справедливой России» Валерия Гартунга, не решено, сколько представителей каждой из объединяющихся партий будет среди кандидатов на выборах в Госдуму. Близкий к партии «За правду» собеседник говорит, что Прилепин апеллирует к АП, «чтобы выбить для своих представителей как минимум 15 региональных групп» в списке. «Есть ряд регионов, где нам хотелось бы поработать, мы находимся в процессе переговоров, у нас есть Нижегородская область, где я проживаю, Рязанская область, откуда я родом, но у наших коллег по партийному строительству могут быть и свои предложения», – сказал Прилепин.
Политолог Константин Калачев считает, что присоединение новых партий может «утопить» эсеров: радикализм Прилепина может испугать ядерный электорат умеренной «Справедливой России».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов