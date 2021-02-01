Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Против Навального и за смертную казнь

Какую идеологию для партии на базе «Справедливой России» обсуждают сторонники Прилепина
Константин Гликин
Иван Охлобыстин заявил о необходимости возвращения смертной казни и отмены 13-й статьи Конституции /ТАСС

1 февраля партия Захара Прилепина «За правду» организовала конференцию для обсуждения идеологической платформы для объединенной партии, которая образуется после слияния с «Патриотами России» Геннадия Семигина и «Справедливой Россией» Сергея Миронова.

Среди принципов, которые приняли участники конференции: «защищать Родину с оружием в руках – норма»; «экспансия – норма». Советник Прилепина Иван Охлобыстин заявил также о необходимости возвращения смертной казни и отмены 13-й статьи Конституции (она закрепляет идеологическое и политическое многообразие). Представлявший эсеров на конференции депутат Госдумы Олег Нилов критиковал акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального, которого называл «блогерштандартенфюрером».

Ранее по теме: В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея Навального

Съезд «Справедливой России», который позволит изменить ее устав и руководящие органы, создав на базе эсеров фактически новую партию, пройдет 22 февраля. По мнению близких к администрации президента (АП) источников, объединение «Справедливой России» с другими партиями нужно, чтобы эсеры попали в новый созыв Госдумы – для подстраховки «Единой России», если та не получит конституционного большинства на выборах, писали «Ведомости» 29 января. Новая партия будет «младшим партнером» «Единой России», утверждает близкий к штабу единороссов собеседник.

Ранее по теме: «Справедливая Россия» может прирасти партией «За правду» в 2021 году

По словам депутата Госдумы, главы избирательного штаба «Справедливой России» Валерия Гартунга, не решено, сколько представителей каждой из объединяющихся партий будет среди кандидатов на выборах в Госдуму. Близкий к партии «За правду» собеседник говорит, что Прилепин апеллирует к АП, «чтобы выбить для своих представителей как минимум 15 региональных групп» в списке. «Есть ряд регионов, где нам хотелось бы поработать, мы находимся в процессе переговоров, у нас есть Нижегородская область, где я проживаю, Рязанская область, откуда я родом, но у наших коллег по партийному строительству могут быть и свои предложения», – сказал Прилепин.

Политолог Константин Калачев считает, что присоединение новых партий может «утопить» эсеров: радикализм Прилепина может испугать ядерный электорат умеренной «Справедливой России».

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных