Половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку

Половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную АфрикуЭто составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет
Доля экспорта российских вооружений и военной техники в страны Ближнего Востока и Северной Африки составляет не менее $6 млрд в год. Об этом журналистам сообщил на проходящей в Абу-Даби (ОАЭ) оборонной выставке IDEX-2021 представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «На протяжении последних пяти лет экспорт продукции военного назначения в данный регион не опускается ниже уровня в $6 млрд в год и составляет порядка 50% от общего объема экспорта. Доля региона в портфеле заказов на российскую продукцию военного назначения также стабильна и составляет от 40 до 50% от общего объема заказов», – цитирует его ТАСС.
Ранее накануне открытия выставки гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов также заявил, что «по итогам 2020 г. на страны региона пришлось более 50% всех экспортных поставок по линии «Рособоронэкспорта». Кроме роста объемов экспорта и поставляемой номенклатуры мы значительно расширили географию сотрудничества в регионе. В 2021 г. эти позитивные тренды будут продолжены в соответствии с задачами, которые ставит перед нами руководство страны», сообщил Чемезов (цитата по пресс-релизу «Рособоронэкспорта»).