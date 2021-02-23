Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку

Это составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет
Алексей Никольский
Половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку /EPA / TASS

Доля экспорта российских вооружений и военной техники в страны Ближнего Востока и Северной Африки составляет не менее $6 млрд в год. Об этом журналистам сообщил на проходящей в Абу-Даби (ОАЭ) оборонной выставке IDEX-2021 представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «На протяжении последних пяти лет экспорт продукции военного назначения в данный регион не опускается ниже уровня в $6 млрд в год и составляет порядка 50% от общего объема экспорта. Доля региона в портфеле заказов на российскую продукцию военного назначения также стабильна и составляет от 40 до 50% от общего объема заказов», – цитирует его ТАСС.

Ранее накануне открытия выставки гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов также заявил, что «по итогам 2020 г. на страны региона пришлось более 50% всех экспортных поставок по линии «Рособоронэкспорта». Кроме роста объемов экспорта и поставляемой номенклатуры мы значительно расширили географию сотрудничества в регионе. В 2021 г. эти позитивные тренды будут продолжены в соответствии с задачами, которые ставит перед нами руководство страны», сообщил Чемезов (цитата по пресс-релизу «Рособоронэкспорта»).

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных