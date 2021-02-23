Половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку

Доля экспорта российских вооружений и военной техники в страны Ближнего Востока и Северной Африки составляет не менее $6 млрд в год. Об этом журналистам сообщил на проходящей в Абу-Даби (ОАЭ) оборонной выставке IDEX-2021 представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «На протяжении последних пяти лет экспорт продукции военного назначения в данный регион не опускается ниже уровня в $6 млрд в год и составляет порядка 50% от общего объема экспорта. Доля региона в портфеле заказов на российскую продукцию военного назначения также стабильна и составляет от 40 до 50% от общего объема заказов», – цитирует его ТАСС.