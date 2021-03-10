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Михаил Мишустин объехал почти треть регионов России

Эксперты оценили губернаторов по степени их близости к федеральной власти
Максим Иванов
Рустам Минниханов (на фото слева) — один из «близких» губернаторов к федеральной власти /Дмитрий Астахов / РИА Новости

Эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг губернаторов по принципу их близости к федеральной власти. За скобки при составлении рейтинга вынесли Москву и ее мэра Сергея Собянина. Губернаторов, а всего их в России 85, оценивали по принципу «балансирования между получением преференций и уклонением от репрессий» в отношениях с Москвой, говорится в сопроводительной записке к рейтингу. Плюсом для глав регионов названо эффективное взаимодействие с руководством страны, которое можно измерить по конкретным действиям: в частности, баллы давали за прошедшие с начала губернаторской работы визиты в регион президента или премьера, встречи главы субъекта с первыми лицами. Отнимали баллы при составлении рейтинга, к примеру, в случае проблем, которые возникали у губернаторов и членов их команды с правоохранительными органами.

В первую пятерку лидеров по этой методике вошли возглавляющий Татарстан (с 2010 г.) Рустам Минниханов, Санкт-Петербург (с 2018 г.) Александр Беглов, Крым (с 2014 г.) Сергей Аксенов, Чечню (с 2007 г.) Рамзан Кадыров, Свердловскую область (с 2012 г.) Евгений Куйвашев. В самом низу рейтинга «Петербургской политики» оказались тамбовский губернатор Александр Никитин (с 2015 г.), глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов (к нему с 2018 г. не приехал ни один представитель высшего руководства страны), глава Башкирии Радий Хабиров (с 2018 г.), смоленский губернатор, представитель ЛДПР Алексей Островский (с 2012 г.) и его владимирский однопартиец Владимир Сипягин (с 2018 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных