Михаил Мишустин объехал почти треть регионов России

Эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг губернаторов по принципу их близости к федеральной власти. За скобки при составлении рейтинга вынесли Москву и ее мэра Сергея Собянина. Губернаторов, а всего их в России 85, оценивали по принципу «балансирования между получением преференций и уклонением от репрессий» в отношениях с Москвой, говорится в сопроводительной записке к рейтингу. Плюсом для глав регионов названо эффективное взаимодействие с руководством страны, которое можно измерить по конкретным действиям: в частности, баллы давали за прошедшие с начала губернаторской работы визиты в регион президента или премьера, встречи главы субъекта с первыми лицами. Отнимали баллы при составлении рейтинга, к примеру, в случае проблем, которые возникали у губернаторов и членов их команды с правоохранительными органами.