Михаил Мишустин объехал почти треть регионов России

Михаил Мишустин объехал почти треть регионов РоссииЭксперты оценили губернаторов по степени их близости к федеральной власти
Эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг губернаторов по принципу их близости к федеральной власти. За скобки при составлении рейтинга вынесли Москву и ее мэра Сергея Собянина. Губернаторов, а всего их в России 85, оценивали по принципу «балансирования между получением преференций и уклонением от репрессий» в отношениях с Москвой, говорится в сопроводительной записке к рейтингу. Плюсом для глав регионов названо эффективное взаимодействие с руководством страны, которое можно измерить по конкретным действиям: в частности, баллы давали за прошедшие с начала губернаторской работы визиты в регион президента или премьера, встречи главы субъекта с первыми лицами. Отнимали баллы при составлении рейтинга, к примеру, в случае проблем, которые возникали у губернаторов и членов их команды с правоохранительными органами.
В первую пятерку лидеров по этой методике вошли возглавляющий Татарстан (с 2010 г.) Рустам Минниханов, Санкт-Петербург (с 2018 г.) Александр Беглов, Крым (с 2014 г.) Сергей Аксенов, Чечню (с 2007 г.) Рамзан Кадыров, Свердловскую область (с 2012 г.) Евгений Куйвашев. В самом низу рейтинга «Петербургской политики» оказались тамбовский губернатор Александр Никитин (с 2015 г.), глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов (к нему с 2018 г. не приехал ни один представитель высшего руководства страны), глава Башкирии Радий Хабиров (с 2018 г.), смоленский губернатор, представитель ЛДПР Алексей Островский (с 2012 г.) и его владимирский однопартиец Владимир Сипягин (с 2018 г.).