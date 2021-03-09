Россия и Китай заключили меморандум о возможном совместном освоении Луны

Освоение Луны, которое является одной из необходимых ступеней в космической экспансии человечества, Россия планирует начать совместно с Китаем и другими странами, а не с США и другими партнерами по Международной космической станции. Проект может стать реальностью только в том случае, если будет подтвержден и предложен другим странам на уровне лидеров России и Китая, полагают эксперты.