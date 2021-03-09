Россия и Китай заключили меморандум о возможном совместном освоении Луны

Россия и Китай заключили меморандум о возможном совместном освоении ЛуныПроект станет реальным, если его инициируют лидеры двух стран
Освоение Луны, которое является одной из необходимых ступеней в космической экспансии человечества, Россия планирует начать совместно с Китаем и другими странами, а не с США и другими партнерами по Международной космической станции. Проект может стать реальностью только в том случае, если будет подтвержден и предложен другим странам на уровне лидеров России и Китая, полагают эксперты.
Китай вместо Америки
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