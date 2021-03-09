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Олег Демченко покинул «Иркут»

Он был одним из ключевых руководителей авиапрома на протяжении десятилетий
Алексей Никольский
Демченко сохранил должность гендиректора-генконструктора ОКБ имени Яковлева /Марина Лысцева / ТАСС

Один из основателей корпорации «Иркут» 76-летний Олег Демченко ушел с должности ее первого заместителя генерального директора – генерального конструктора, сообщил «Ведомостям» источник в корпорации и подтвердил представитель ОАК.

При этом, как сообщил источник «Иркута», Демченко сохранил должность гендиректора-генконструктора ОКБ имени Яковлева (входит в «Иркут»). Генеральным директором корпорации «Иркут» является Равиль Хакимов, первым заместителем гендиректора – Анатолий Гайданский. Демченко занимал должность президента «Иркута» c 2005 по 2017 г., при этом совмещал этот пост с различными должностями в ОАК, одним из создателей которой он также являлся.

Разработкой главного продукта «Иркута» – пассажирского авиалайнера МС-21 – занимается Инженерный центр имени Яковлева этой корпорации, а в задачи ОКБ входят сопровождение программы учебно-боевого самолета Як-130 и испытания самолетов, в том числе МС-21, говорит источник в «Иркуте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных