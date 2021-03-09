Олег Демченко покинул «Иркут»Он был одним из ключевых руководителей авиапрома на протяжении десятилетий
Один из основателей корпорации «Иркут» 76-летний Олег Демченко ушел с должности ее первого заместителя генерального директора – генерального конструктора, сообщил «Ведомостям» источник в корпорации и подтвердил представитель ОАК.
При этом, как сообщил источник «Иркута», Демченко сохранил должность гендиректора-генконструктора ОКБ имени Яковлева (входит в «Иркут»). Генеральным директором корпорации «Иркут» является Равиль Хакимов, первым заместителем гендиректора – Анатолий Гайданский. Демченко занимал должность президента «Иркута» c 2005 по 2017 г., при этом совмещал этот пост с различными должностями в ОАК, одним из создателей которой он также являлся.
Разработкой главного продукта «Иркута» – пассажирского авиалайнера МС-21 – занимается Инженерный центр имени Яковлева этой корпорации, а в задачи ОКБ входят сопровождение программы учебно-боевого самолета Як-130 и испытания самолетов, в том числе МС-21, говорит источник в «Иркуте».