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Четыре руководителя региональных управлений СКР отстранены от работы

Они допустили волокиту при расследовании простых дел
Константин Гликин
Андрей Махонин / Ведомости

Как сообщил Следственный комитет России (СКР) в своем пресс-релизе от 11 марта, решением председателя комитета Александра Быстрыкина были временно отстранены от работы руководители четырех региональных управлений: Андрей Лелеко (Новосибирская обл.), Алексей Сердюков (Калмыкия), Альберт Кизимов (Тверская обл.) и Алексей Назин (Курская обл.). Работу этих управлений проверят комиссии из центра. Эти решения приняты по итогам заседания коллегии СКР 5 марта.

В Тверской области, как говорится в пресс-релизе, зафиксировано сокращение количества уголовных дел, направленных в суд, а «расследование значительного числа дел занимает срок свыше двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей». При росте сообщений о коррупции число коррупционных дел снизилось. Руководитель Тверского управления Кизимов был назначен на свой пост в сентябре 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных