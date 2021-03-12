Четыре руководителя региональных управлений СКР отстранены от работы

В Тверской области, как говорится в пресс-релизе, зафиксировано сокращение количества уголовных дел, направленных в суд, а «расследование значительного числа дел занимает срок свыше двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей». При росте сообщений о коррупции число коррупционных дел снизилось. Руководитель Тверского управления Кизимов был назначен на свой пост в сентябре 2019 г.