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Учения граничащих с Украиной военных округов участились

Но это не означает прямой подготовки к масштабным военным действиям
Алексей Никольский
Зенитно-ракетные комплексы «Тор» показали себя в Сирии как одно из самых эффективных средств борьбы с беспилотниками /Пресс-служба Южного военного округа

При оценке ситуации на востоке Украины «всегда исходите из того, что для России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», заявил 16 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отвечал при этом на вопрос о публикации заявления политолога Сергея Маркова, в котором он призвал по примеру Израиля наносить ракетные удары по территории Украины в ответ на украинские военные акции в Донбассе и против Крыма. При этом, по словам Пескова, ориентироваться в этих вопросах все же следует на официальные публикации.

На прошлой неделе российские, украинские и донбасские средства массовой информации неоднократно публиковали информацию о новых обстрелах в зоне конфликта, мобилизационных мероприятиях сторон и возможности дальнейшего обострения обстановки. По словам источника, близкого к руководству непризнанной ДНР, хотя меры по повышению бдительности приняты, о повышении боеготовности до высшего уровня сил ДНР и ЛНР речь не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных