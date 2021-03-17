Учения граничащих с Украиной военных округов участились

При оценке ситуации на востоке Украины «всегда исходите из того, что для России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», заявил 16 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отвечал при этом на вопрос о публикации заявления политолога Сергея Маркова, в котором он призвал по примеру Израиля наносить ракетные удары по территории Украины в ответ на украинские военные акции в Донбассе и против Крыма. При этом, по словам Пескова, ориентироваться в этих вопросах все же следует на официальные публикации.