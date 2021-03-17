Администрация Джо Байдена планирует сократить военные расходы США

По данным USNI News, первый при президенте Джо Байдене бюджет министерства обороны США должен составить от $704 млрд до $708 млрд. Для сравнения: администрация Дональда Трампа предлагала несколько больший военный бюджет на 2022 г. – $722 млрд. По словам источников, сейчас офис министра обороны США прикидывает, сколько средств удастся сэкономить, если уменьшить количество авианосцев во флоте с 11 нынешних до 10. Под сокращение может попасть атомный авианосец «Гарри С. Трумэн». Урезать финансирование его содержания и перенаправить средства на другие военные нужды планировали еще в 2019 г. при президенте Трампе – тоже с целью экономии. Впоследствии аппарат Трампа отказался списывать корабль, о чем сообщил вице-президент Майк Пенс.