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Администрация Джо Байдена планирует сократить военные расходы США

Сокращение на $14–18 млрд возможно в 2022 финансовом году
Глеб Мишутин
Muhammad Hamed / Reuters

Пентагон планирует сократить количество кораблей в военно-морских силах США, чтобы сбалансировать бюджет. Как сообщает агентство USNI News со ссылкой на информированные источники, сокращение планируется в рамках бюджета на 2022 финансовый год (он начинается в октябре 2021 г.). Этот проект бюджета должен вскоре поступить на рассмотрение конгресса.

По данным USNI News, первый при президенте Джо Байдене бюджет министерства обороны США должен составить от $704 млрд до $708 млрд. Для сравнения: администрация Дональда Трампа предлагала несколько больший военный бюджет на 2022 г. – $722 млрд. По словам источников, сейчас офис министра обороны США прикидывает, сколько средств удастся сэкономить, если уменьшить количество авианосцев во флоте с 11 нынешних до 10. Под сокращение может попасть атомный авианосец «Гарри С. Трумэн». Урезать финансирование его содержания и перенаправить средства на другие военные нужды планировали еще в 2019 г. при президенте Трампе – тоже с целью экономии. Впоследствии аппарат Трампа отказался списывать корабль, о чем сообщил вице-президент Майк Пенс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных