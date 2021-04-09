Количество официальных наблюдателей к выборам растет

Количество официальных наблюдателей к выборам растетОни намерены бороться с «фейками» и «искажениями в СМИ»
Глава координационного совета Общественной палаты России (ОП) по наблюдению за голосованием Максим Григорьев 8 апреля заявил, что ключевые проблемы на выборах 2021 г. – это возможные провокации, фейки и искажения в СМИ.
Об этом он сообщил на заседании в ОП, посвященном подготовке наблюдателей. Григорьев привел пример мартовских довыборов в госсовет Удмуртии, на которые приехала «группа гастролеров»: «Группу эту наши коллеги знают, они регулярно ездят по регионам и организовывают на выборах провокации». Там работали представители «Голоса» и другие наблюдатели. Они сообщали об отказе журналистам в присутствии на избирательных участках под предлогом отсутствия у них федеральной аккредитации Центризбиркома.
Глава ОП Удмуртии Рашид Хуснутдинов призвал своих коллег в регионах в сентябре готовиться к приезду наблюдателей, которые будут «искать любой повод для дискредитации [выборов]». Хуснутдинов заявил, что региональная палата для работы в сентябре 2021 г. уже подготовила 6000 наблюдателей и это число растет.
Член федеральной ОП, директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова заявила, что на многих кампаниях весны 2021 г. был высокий уровень конкуренции, это сказалось на увеличении числа желающих стать наблюдателями. О том, что администрация президента поставила задачу подготовить более 200 000 «официальных» наблюдателей, которых будут обучать на местах под эгидой НОМ и региональных ОП, а потом направлять на избирательные участки для наблюдения как от партий, так и ОП, «Ведомости» писали 28 января.
Одна из сложностей, с которыми столкнулись участники проекта, – необходимость поиска людей, которые не задействованы в других административных проектах по наблюдению, говорят собеседники «Ведомостей». «Фактически в отдельных регионах сейчас идет борьба за актив, поскольку ресурс для такого наблюдения изначально один и тот же – бюджетники. И все наработанные базы стремится использовать «Единая Россия», которая от своего наблюдения не отказывается», – отмечает близкий к администрации президента источник. Где-то находится поле для консенсуса: к примеру, в рамках проекта по обучению наблюдателей под эгидой НОМ и ОП стоит обучить и завести в комиссию одного единоросса, говорит еще один источник.
Близкий к «Единой России» собеседник говорит, что пересечения по кадрам бывают, но о конкуренции речь не идет.
«Не имея возможности отказаться от формальной демократии, власти конструируют модель демократии имитационной», – заявил «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. ОП в данном случае – инструмент имитации демократии и наблюдения.