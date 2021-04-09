Количество официальных наблюдателей к выборам растет

Одна из сложностей, с которыми столкнулись участники проекта, – необходимость поиска людей, которые не задействованы в других административных проектах по наблюдению, говорят собеседники «Ведомостей». «Фактически в отдельных регионах сейчас идет борьба за актив, поскольку ресурс для такого наблюдения изначально один и тот же – бюджетники. И все наработанные базы стремится использовать «Единая Россия», которая от своего наблюдения не отказывается», – отмечает близкий к администрации президента источник. Где-то находится поле для консенсуса: к примеру, в рамках проекта по обучению наблюдателей под эгидой НОМ и ОП стоит обучить и завести в комиссию одного единоросса, говорит еще один источник.