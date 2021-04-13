К партийному руководству предлагают подходить так же строго, как к госслужбе

К партийному руководству предлагают подходить так же строго, как к госслужбеКоммунист Рашкин считает, что рулить партиями могут только люди с российским гражданством
Действие законодательства, которое запрещает допуск во власть иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, предложил расширить депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин. Поправки в закон «О политических партиях» он внесет в Госдуму 14 апреля (с их текстом ознакомились «Ведомости»). Статью 24 закона, в которой идет речь о руководящих органах партий, предлагается дополнить условием: в состав руководящих органов не вправе входить иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане России, имеющие двойное гражданство.
Закон о прямом запрете для отдельных категорий лиц, включая депутатов и чиновников, иметь двойное гражданство был принят в 2006 г. – накануне кампании по выборам в Госдуму пятого созыва. Поправки принимались «в целях обеспечения безопасности государства и в связи с особенностями правового положения парламентариев», хотя коснулись не только их, но и некоторых категорий госслужащих. В качестве санкций была предусмотрена отставка с должности. Рашкин считает, что «утилитарный подход к приобретению зарубежного подданства вполне оправдан для обычных граждан России, но никак не для лиц, входящих в состав [руководящих] органов политических партий», следует из пояснительной записки. Едва ли приемлема ситуация, при которой «российский политик присягает новому американскому отечеству, отказывая в лояльности своей родине».
Юрист Transparency International – R Григорий Машанов считает, что подобная инициатива Рашкина ложится в риторику «национализации элит», усилившуюся в 2012 г., когда чиновникам и депутатам запретили иметь счета за рубежом. В 2020 г. запреты, связанные с хранением ценностей за рубежом и вторым гражданством для депутатов и чиновников, дополнительно зафиксировали в Конституции. «Людей с двойным гражданством хотят исключить из политической жизни», – говорит юрист.
Машанов отметил, что состоятельные люди, которые хотят пролоббировать какие-либо интересы через финансирование партии, всегда смогут сделать это даже без формального членства в ней или не занимая поста в ее руководящих органах. Поэтому им иностранное или двойное гражданство не станет преградой для отстаивания позиции. Он отмечает, что такие инициативы не смогут помочь борьбе с коррупцией: подобные законопроекты нужны прежде всего как часть предвыборной кампании партии. Машанов добавил, что партийные функционеры чаще всего не баллотируются в Госдуму, поэтому действующие законы не нарушают.
Первый зампред комитета по развитию гражданского общества единоросс Дмитрий Вяткин заявил, что законопроект будет изучен после поступления в комитет, но он, по его мнению, является пиаром.