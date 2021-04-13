К партийному руководству предлагают подходить так же строго, как к госслужбе

Закон о прямом запрете для отдельных категорий лиц, включая депутатов и чиновников, иметь двойное гражданство был принят в 2006 г. – накануне кампании по выборам в Госдуму пятого созыва. Поправки принимались «в целях обеспечения безопасности государства и в связи с особенностями правового положения парламентариев», хотя коснулись не только их, но и некоторых категорий госслужащих. В качестве санкций была предусмотрена отставка с должности. Рашкин считает, что «утилитарный подход к приобретению зарубежного подданства вполне оправдан для обычных граждан России, но никак не для лиц, входящих в состав [руководящих] органов политических партий», следует из пояснительной записки. Едва ли приемлема ситуация, при которой «российский политик присягает новому американскому отечеству, отказывая в лояльности своей родине».