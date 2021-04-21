Дела о хищениях средств в госкорпорациях станет проще возбуждать

Законопроект меняет формулировки ст. 20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно им, привлечь к ответственности за нанесение ущерба в госкорпорациях без заявления со стороны их руководства или руководства их «дочек» нельзя. При этом начать уголовное дело по экономическим статьям по факту различных хищений в госкомпаниях, где государство имеет долю в капитале, можно. Поправки разрешают возбуждать такие дела без заявлений со стороны руководства и в госкорпорациях.