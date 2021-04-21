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Дела о хищениях средств в госкорпорациях станет проще возбуждать

Согласие руководства госкорпораций для этого не потребуется
Елена Мухаметшина Алексей Никольский
С 2018 г. по сентябрь 2020 г. только в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) зарегистрировано 2239 преступлений /Евгений Егоров / Ведомости

Законопроект об изменении порядка возбуждения уголовных дел при хищениях средств гособоронзаказа, нацпроектов и госзакупок, разработанный Минюстом, был одобрен 19 апреля правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сказали «Ведомостям» два собеседника, близких к комиссии. Документ был разработан по поручению президента от 23 апреля 2019 г.

Законопроект меняет формулировки ст. 20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно им, привлечь к ответственности за нанесение ущерба в госкорпорациях без заявления со стороны их руководства или руководства их «дочек» нельзя. При этом начать уголовное дело по экономическим статьям по факту различных хищений в госкомпаниях, где государство имеет долю в капитале, можно. Поправки разрешают возбуждать такие дела без заявлений со стороны руководства и в госкорпорациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных