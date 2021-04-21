Дела о хищениях средств в госкорпорациях станет проще возбуждать

Дела о хищениях средств в госкорпорациях станет проще возбуждатьСогласие руководства госкорпораций для этого не потребуется
Законопроект об изменении порядка возбуждения уголовных дел при хищениях средств гособоронзаказа, нацпроектов и госзакупок, разработанный Минюстом, был одобрен 19 апреля правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сказали «Ведомостям» два собеседника, близких к комиссии. Документ был разработан по поручению президента от 23 апреля 2019 г.
Законопроект меняет формулировки ст. 20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно им, привлечь к ответственности за нанесение ущерба в госкорпорациях без заявления со стороны их руководства или руководства их «дочек» нельзя. При этом начать уголовное дело по экономическим статьям по факту различных хищений в госкомпаниях, где государство имеет долю в капитале, можно. Поправки разрешают возбуждать такие дела без заявлений со стороны руководства и в госкорпорациях.