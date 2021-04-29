В руководство штаба «Единой России» вошел кремлевский чиновник

Рапопорта в последние годы администрация президента направляла на проблемные для власти выборы. Так, он еще до прихода в УГС работал на выборах губернатора Приморья в 2018 г., возглавляя там неформальный штаб Олега Кожемяко. В сентябре 2018 г. во второй тур на выборах в Приморье вышли на тот момент врио губернатора Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. По итогам второго тура, когда почти все время лидировал Ищенко, а в конце вперед неожиданно вырвался Тарасенко, результаты выборов в регионе были отменены из-за жалоб. Повторные выборы в декабре прошли с участием Кожемяко, который в качестве врио заменил Тарасенко, а Ищенко до них не допустили из-за того, что он не преодолел муниципальный фильтр. Кожемяко выборы выиграл. В 2019 г. Рапопорт курировал еще одни сложные для власти выборы – губернатора Петербурга: им был избран врио главы региона Александр Беглов, но с предвыборной гонки снялись сразу два кандидата из думских партий – Олег Капитанов от ЛДПР и Владимир Бортко от КПРФ.