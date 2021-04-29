В руководство штаба «Единой России» вошел кремлевский чиновник

В руководство штаба «Единой России» вошел кремлевский чиновникКурировавший выборы губернаторов Петербурга и Приморья Борис Рапопорт будет отвечать за кампанию партии
Как рассказали источники «Ведомостей», первым заместителем руководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму станет кремлевский чиновник – заместитель начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) Борис Рапопорт, в последние годы курировавший сложные для власти выборы.
Место в штабе
О направлении Рапопорта на штабную работу «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к партии, и подтвердили два источника в «Единой России». Часть сотрудников уже известили о том, что чиновник будет работать на выборах в качестве первого замруководителя штаба, говорит другой источник. По его словам, именно Рапопорт займется контролем за выполнением поставленных партии на Старой площади KPI. Еще один собеседник отмечает, что он также будет заниматься технологической составляющей партийной кампании.
Федеральный штаб официально возглавляет секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Его первым замом в штабе является бывший руководитель Минприроды, врио замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин. Их официально представляли в этом качестве на мероприятиях «Единой России». Это публичное руководство штаба.
Фактически есть и непубличная часть штаба, как рассказывали собеседники в партии. Туда входят замсекретаря генсовета партии, замруководителя аппарата правительства Александр Грибов, врио замсекретаря генсовета Владимир Васильев, замсекретаря генсовета Сергей Перминов, а также координатор экспертного совета партии Константин Костин и другие высокопоставленные единороссы. Туда же вошел еще один сотрудник администрации президента – референт УГС Алексей Семенов, он отвечает за взаимодействие с регионами, отмечает источник.
В пресс-службе «Единой России» отказались комментировать назначения в штабе.
Из политуправления в Госдуму
Заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) генерал-полковник Андрей Картополов решил избираться в Госдуму от «Единой России», сообщил телеграм-канал московского отделения партии. Картополов – строевой генерал, занимавший различные командные должности, включая должность командующего российской группировкой в Сирии, но в 2018 г. стал первым начальником созданного ГВПУ. По словам источника, близкого к Минобороны, нельзя исключать, что в случае победы Картополов станет председателем думского комитета по обороне, а нынешний его председатель – генерал-полковник Владимир Шаманов займет другую парламентскую должность.
Насколько публичной будет работа Рапопорта в штабе «Единой России», собеседники не уточняют. Однако известно, что на время кампании кремлевский чиновник уйдет в отпуск на своей основной работе, сказал собеседник «Ведомостей», это подтвердил и источник в администрации президента. Такая схема, при которой представитель Старой площади входит в предвыборный штаб «Единой России», не нова. От администрации президента в штаб традиционно входил не начальник кремлевского управления, а его заместитель, отмечает собеседник в «Единой России». Так было во времена, когда внутреннюю политику в Кремле курировал Владислав Сурков. В период думских выборов 2003 и 2007 гг. заместителем главы штаба «Единой России» официально был Леонид Ивлев – на тот момент замначальника управления президента по внутренней политике.
Во время кампаний 2011 и 2016 гг. представители Старой площади в штабе «Единой России» формально вообще не были задействованы, говорят два собеседника, работавших тогда с партией. Осенью 2011 г., незадолго до декабрьских выборов в Госдуму, секретарем генсовета партии уже стал Сергей Неверов, близкий соратник Вячеслава Володина, и он представлял его интересы «непосредственно», а с декабря 2011 г. Володин официально сменил Суркова в качестве куратора внутренней политики в Кремле.
Человек и его успехи
«[Начальник УГС Александр] Харичев через Рапопорта сможет подтянуть партию до определенного уровня, чтобы речь шла о достижении результата, а не бурной деятельности», – говорит близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей», давно знакомый с Рапопортом. По его словам, последний занимался партийными кампаниями и в 2000-е гг.: «Рапопорт понимает в электоральном управлении выборами, а не только в освоении бюджета и фальсификациях». Сейчас Рапопорт занят набором технологической команды, работать на «Единую Россию» перейдут в том числе кадры, которые были опробованы им во время региональных кампаний.
Рапопорт считался человеком Суркова. Он официально начал работать у него в подчинении в 2009 г., когда Сурков отвечал в Кремле за внутреннюю политику. Заместителем начальника управления президента по внутренней политике на тот момент был Харичев – Рапопорта называют его ближайшим соратником. Позже, с 2013 г., под кураторством Суркова Рапопорт работал и в управлении по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, где отвечал за политическую работу с самопровозглашенными республиками Донбасса: оттуда он уволился в конце 2014 г. по личным причинам, как говорили собеседники в Кремле. В конце 2018 г. Рапопорт вернулся в администрацию президента на пост замначальника УГС, к его полномочиям относится в том числе кураторство избирательных кампаний.
Рапопорта в последние годы администрация президента направляла на проблемные для власти выборы. Так, он еще до прихода в УГС работал на выборах губернатора Приморья в 2018 г., возглавляя там неформальный штаб Олега Кожемяко. В сентябре 2018 г. во второй тур на выборах в Приморье вышли на тот момент врио губернатора Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. По итогам второго тура, когда почти все время лидировал Ищенко, а в конце вперед неожиданно вырвался Тарасенко, результаты выборов в регионе были отменены из-за жалоб. Повторные выборы в декабре прошли с участием Кожемяко, который в качестве врио заменил Тарасенко, а Ищенко до них не допустили из-за того, что он не преодолел муниципальный фильтр. Кожемяко выборы выиграл. В 2019 г. Рапопорт курировал еще одни сложные для власти выборы – губернатора Петербурга: им был избран врио главы региона Александр Беглов, но с предвыборной гонки снялись сразу два кандидата из думских партий – Олег Капитанов от ЛДПР и Владимир Бортко от КПРФ.
Близкий к партии источник «Ведомостей» говорит, что в этом году Рапопорт также лично будет курировать ход кампании в Петербурге.
Желание избежать коммуникационных разрывов между центрами принятия решений вполне естественно и административно подталкивает к тому, чтобы в штабе «Единой России» были представлены ключевые центры как изнутри партии, так и извне, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Партнерское взаимодействие администрации президента и «Единой России» не является секретом. Никто никогда от него не отказывался. Это позволяет сглаживать шероховатости и действовать в общем смысловом и инструментальном поле». Всегда важны люди, которые одновременно мыслят и как чиновники, и как политтехнологи, добавляет Виноградов.
В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский