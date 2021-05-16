Многие видные единороссы решили сменить округа для выборов в Госдуму

«Единая Россия» в пятницу завершила регистрацию на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Согласно сайту предварительного голосования, некоторые статусные депутаты заявились на участие в праймериз не в тех регионах, по которым они избирались в 2016 г. Среди этих депутатов – председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, председатель комитета по земельным отношениям Николай Николаев, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, первый зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов, член комитета по регламенту Раиса Кармазина, член комитета по федеративному устройству Виктор Кидяев, член комитета по экономполитике Алексей Веллер, член комитета по бюджету и налогам, лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.