Многие видные единороссы решили сменить округа для выборов в Госдуму

Многие видные единороссы решили сменить округа для выборов в ГосдумуЭто стало понятно после их заявок на праймериз
«Единая Россия» в пятницу завершила регистрацию на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Согласно сайту предварительного голосования, некоторые статусные депутаты заявились на участие в праймериз не в тех регионах, по которым они избирались в 2016 г. Среди этих депутатов – председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, председатель комитета по земельным отношениям Николай Николаев, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, первый зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов, член комитета по регламенту Раиса Кармазина, член комитета по федеративному устройству Виктор Кидяев, член комитета по экономполитике Алексей Веллер, член комитета по бюджету и налогам, лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.
Вместо Кармазиной, которая избиралась в Енисейском округе в Красноярском крае, пойдет Веллер, а Кармазина выдвинется в Ставрополье. В 2016 г. Веллер шел по Мурманскому округу. Власти не хотели, чтобы Веллер выдвигался по Мурманской области, рассказал собеседник «Ведомостей» в партии. Ранее у Веллера был конфликт с губернатором региона Андреем Чибисом, говорили два единоросса «Ведомостям». Конфликт Чибиса и местных политических элит произошел осенью 2020 г., тогда депутаты горсовета Мурманска не согласились с финансовой политикой варяга Чибиса.