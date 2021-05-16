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Многие видные единороссы решили сменить округа для выборов в Госдуму

Это стало понятно после их заявок на праймериз
Елена Мухаметшина
Многие видные единороссы решили сменить округа на те, в которых шансы победить и занять депутатские кресла выше /Андрей Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» в пятницу завершила регистрацию на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Согласно сайту предварительного голосования, некоторые статусные депутаты заявились на участие в праймериз не в тех регионах, по которым они избирались в 2016 г. Среди этих депутатов – председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, председатель комитета по земельным отношениям Николай Николаев, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, первый зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов, член комитета по регламенту Раиса Кармазина, член комитета по федеративному устройству Виктор Кидяев, член комитета по экономполитике Алексей Веллер, член комитета по бюджету и налогам, лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

Вместо Кармазиной, которая избиралась в Енисейском округе в Красноярском крае, пойдет Веллер, а Кармазина выдвинется в Ставрополье. В 2016 г. Веллер шел по Мурманскому округу. Власти не хотели, чтобы Веллер выдвигался по Мурманской области, рассказал собеседник «Ведомостей» в партии. Ранее у Веллера был конфликт с губернатором региона Андреем Чибисом, говорили два единоросса «Ведомостям». Конфликт Чибиса и местных политических элит произошел осенью 2020 г., тогда депутаты горсовета Мурманска не согласились с финансовой политикой варяга Чибиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных