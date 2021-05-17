Росгвардия получит доступ к медицинским данным владельцев оружия

При этом, по словам собеседника «Ведомостей», дело было ускорено после трагических событий в Казани 11 мая, где вооруженный купленным легально оружием убийца расстрелял девять школьников и учителей, но работа над ним велась давно. Этот законопроект как находящийся «на выходе» упоминал 13 мая директор Росгвардии Виктор Золотов на совещании президента с членами правительства, посвященном казанской трагедии, говорит собеседник «Ведомостей».