Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Росгвардия получит доступ к медицинским данным владельцев оружия

Желающие купить его будут сдавать анализы на наркотики и проходить психологические тесты
Алексей Никольский
Ведомство Виктора Золотова сможет получать результаты анализов на наркотики желающих иметь оружие /Александр Рюмин / ТАСС

Новые медицинские ограничения для желающих купить гражданское оружие, а также механизм доступа со стороны Росгвардии к реестру документов системы здравоохранения, которые могут ограничить право на оружие, содержатся в законопроекте, внесенном 17 мая в Госдуму.

Его соавторы – депутат Александр Хинштейн, глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, председатель профильного комитета по безопасности Думы Василий Пискарев и член Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, очевидно, что с такими соавторами и будучи согласованным с Росгвардией и ФСБ законопроект будет внесен и принят.

При этом, по словам собеседника «Ведомостей», дело было ускорено после трагических событий в Казани 11 мая, где вооруженный купленным легально оружием убийца расстрелял девять школьников и учителей, но работа над ним велась давно. Этот законопроект как находящийся «на выходе» упоминал 13 мая директор Росгвардии Виктор Золотов на совещании президента с членами правительства, посвященном казанской трагедии, говорит собеседник «Ведомостей».

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных