Росгвардия получит доступ к медицинским данным владельцев оружия

Росгвардия получит доступ к медицинским данным владельцев оружияЖелающие купить его будут сдавать анализы на наркотики и проходить психологические тесты
Новые медицинские ограничения для желающих купить гражданское оружие, а также механизм доступа со стороны Росгвардии к реестру документов системы здравоохранения, которые могут ограничить право на оружие, содержатся в законопроекте, внесенном 17 мая в Госдуму.
Его соавторы – депутат Александр Хинштейн, глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, председатель профильного комитета по безопасности Думы Василий Пискарев и член Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, очевидно, что с такими соавторами и будучи согласованным с Росгвардией и ФСБ законопроект будет внесен и принят.
При этом, по словам собеседника «Ведомостей», дело было ускорено после трагических событий в Казани 11 мая, где вооруженный купленным легально оружием убийца расстрелял девять школьников и учителей, но работа над ним велась давно. Этот законопроект как находящийся «на выходе» упоминал 13 мая директор Росгвардии Виктор Золотов на совещании президента с членами правительства, посвященном казанской трагедии, говорит собеседник «Ведомостей».