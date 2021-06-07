Масштаб санкций Евросоюза зависит от ситуации с политзаключенными

Санкции против перечисленных белорусских предприятий были введены еще в 2006 г., когда президентом Белоруссии в третий раз стал Александр Лукашенко. Официальным поводом для ограничений стала ситуация с правами человека в Белоруссии, которые, как отмечали США, нарушались.