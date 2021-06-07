Масштаб санкций Евросоюза зависит от ситуации с политзаключенными

Масштаб санкций Евросоюза зависит от ситуации с политзаключеннымиБелорусская нефтехимия снова под санкциями США
США возобновляют санкции против ряда белорусских предприятий. Об этом агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства финансов США сообщило 3 июня. Под ограничениями оказались основные предприятия белорусской нефтехимической и химической промышленности: госконцерн «Белнефтехим» и его американское представительство, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-стекловолокно» и Белорусский нефтяной торговый дом.
Санкции против перечисленных белорусских предприятий были введены еще в 2006 г., когда президентом Белоруссии в третий раз стал Александр Лукашенко. Официальным поводом для ограничений стала ситуация с правами человека в Белоруссии, которые, как отмечали США, нарушались.
Гражданам и компаниям США запретили проводить финансовые операции с белорусскими компаниями, а также предоставлять им товары и услуги. Но в 2015 г. отношения между Вашингтоном и Минском улучшились, так как белорусские власти участвовали в урегулировании конфликта на востоке Украины.