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Масштаб санкций Евросоюза зависит от ситуации с политзаключенными

Белорусская нефтехимия снова под санкциями США
Глеб Мишутин
Белорусская нефтехимическая и химическая промышленность оказалась под жесткими санкциями США /«Белнефтехим»

США возобновляют санкции против ряда белорусских предприятий. Об этом агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства финансов США сообщило 3 июня. Под ограничениями оказались основные предприятия белорусской нефтехимической и химической промышленности: госконцерн «Белнефтехим» и его американское представительство, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-стекловолокно» и Белорусский нефтяной торговый дом.

Санкции против перечисленных белорусских предприятий были введены еще в 2006 г., когда президентом Белоруссии в третий раз стал Александр Лукашенко. Официальным поводом для ограничений стала ситуация с правами человека в Белоруссии, которые, как отмечали США, нарушались.

Гражданам и компаниям США запретили проводить финансовые операции с белорусскими компаниями, а также предоставлять им товары и услуги. Но в 2015 г. отношения между Вашингтоном и Минском улучшились, так как белорусские власти участвовали в урегулировании конфликта на востоке Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных