В списке кандидатов КПРФ есть губернаторы и бывшие губернаторы

Иркутская область на выборах будет объединена в списке с Якутией – эту группу поведет бывший губернатор региона, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко, говорят два источника в партии. В конце 2019 г. под давлением администрации президента и руководства КПРФ он подал в отставку с губернаторского поста, рассказывал собеседник в партии. Источник, близкий к властям Якутии, заявил, что в Якутском одномандатном округе может выдвинуться еще один тяжеловес – экс-президент республики (2002–2010 гг.), госсоветник Якутии Вячеслав Штыров. По словам того же собеседника «Ведомостей», Штыров может пойти в округе, где баллотируется один из лидеров «Справедливой России», Федот Тумусов, – якобы Штыров будет использоваться как «таран» против этого кандидата. Тумусов пока официально не выдвинут в депутаты Госдумы. Левченко заявил «Ведомостям», что не слышал о предстоящем выдвижении Штырова.