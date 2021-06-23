В списке кандидатов КПРФ есть губернаторы и бывшие губернаторы

В списке кандидатов КПРФ есть губернаторы и бывшие губернаторыПроходные места могут не достаться Николаю Бондаренко и некоторым другим известным кандидатам
Съезд КПРФ завтра утвердит список кандидатов в депутаты Госдумы, который будет разбит на 38 региональных групп (о составе общефедеральной части списка во главе с Геннадием Зюгановым «Ведомости» писали 22 июня). По предварительным данным, не будет некоторых известных коммунистов – например, председателя комитета Госдумы по делам семьи Тамары Плетневой (избиралась от Тамбовской области) не будет в лидерах региональной группы, говорят два собеседника в КПРФ. Тамбовскую область объединят в одну группу с Пензенской, и во главе списка пойдет пензенский региональный депутат Георгий Камнев.
Иркутская область на выборах будет объединена в списке с Якутией – эту группу поведет бывший губернатор региона, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко, говорят два источника в партии. В конце 2019 г. под давлением администрации президента и руководства КПРФ он подал в отставку с губернаторского поста, рассказывал собеседник в партии. Источник, близкий к властям Якутии, заявил, что в Якутском одномандатном округе может выдвинуться еще один тяжеловес – экс-президент республики (2002–2010 гг.), госсоветник Якутии Вячеслав Штыров. По словам того же собеседника «Ведомостей», Штыров может пойти в округе, где баллотируется один из лидеров «Справедливой России», Федот Тумусов, – якобы Штыров будет использоваться как «таран» против этого кандидата. Тумусов пока официально не выдвинут в депутаты Госдумы. Левченко заявил «Ведомостям», что не слышал о предстоящем выдвижении Штырова.
Кроме того, получить депутатский мандат может глава Хакасии Валентин Коновалов, выигравший выборы в 2018 г. Он возглавит группу, включающую и Хакасию, и Красноярский край. Ранее источник «Ведомостей» в партии не исключал, что Коновалов уйдет в отставку в 2021 г., особенно после того, как у КПРФ появился еще один партийный губернатор – врио главы Ульяновской области Алексей Русских.
Существует мнение, что Кремль уберет двух губернаторов от оппозиции, «случайно победивших» в 2018 г. губернаторов-единороссов, – Коновалова и Владимира Сипягина от ЛДПР во Владимирской области, говорит политолог Александр Пожалов. Но перед выборами в Госдуму Кремль решил не создавать дополнительные поводы для конфликта с КПРФ и ЛДПР, отмечает эксперт. Пройдет ли вообще Коновалов в Госдуму, будет зависеть от явки и поддержки партии, отмечает Пожалов: результат КПРФ должен быть «немалым» с учетом того, что партия заполнит все 15 мест общефедеральной части списка, а на получение мандатов кандидатами в регионах потребуется больше голосов.
Несколько известных кандидатов, напротив, в списки на проходные места могут не попасть, в частности, вряд ли возглавит группу по Саратовской и Калининградской областям региональный депутат Николай Бондаренко (автор блога «Дневник депутата с 1,3 млн подписчиков), говорят два источника в КПРФ. Вместо него группу поведет депутат Ольга Алимова, а Бондаренко будет выдвинут в одномандатном округе. Прежде, по словам источника в партии, Бондаренко обещали избрание в составе списка кандидатов. Пожалов полагает, что допуск на федеральную трибуну, в Госдуму, «молодого радикала-популиста» Бондаренко, который и так довольно медийное лицо, не нужен администрации президента и решение строится исходя из этой логики.