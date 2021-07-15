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В достоверности публикации The Guardian о секретном совещании в Кремле есть сомнения

Стилистика опубликованных фрагментов документов очень далека от той, в которой российские аналитические организации составляют свои доклады
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Публикация The Guardian фактически повторяет обвинения в адрес России в поддержке Трампа, которые выдвигались в 2016–2017 гг. /Jonathan Ernst / Reuters

Британская The Guardian опубликовала 15 июля статью о будто бы имевшем место совещании Совета безопасности России в январе 2016 г., где было принято решение о поддержке Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре того же года. Решение, по мнению авторов публикации, было принято, уже когда победа Трампа на праймериз республиканцев была неизбежна. Согласно сообщению на сайте Кремля, в этот день Совбез рассматривал вопросы кризисных явлений в мировой экономике и обострения ситуации в Молдавии.

По итогам заседания Совбеза, говорится в статье The Guardian, было принято секретное решение о помощи Трампу избраться президентом США. Якобы была создана специальная группа под руководством министра обороны России Сергея Шойгу, в которую также вошли директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Михаил Фрадков. Роль СВР в этой группе заключалась в том, чтобы определить цели для кибератак, которые должны были помочь в решении поставленной задачи. В конце 2016 г. в США обвинили российскую военную разведку ГРУ во взломе переписки национального комитета демократической партии США, в которой шла речь о том, как помешать сенатору Берни Сандерсу победить на праймериз партии Хиллари Клинтон – соперницу Трампа на выборах президента США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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