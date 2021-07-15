В достоверности публикации The Guardian о секретном совещании в Кремле есть сомнения

По итогам заседания Совбеза, говорится в статье The Guardian, было принято секретное решение о помощи Трампу избраться президентом США. Якобы была создана специальная группа под руководством министра обороны России Сергея Шойгу, в которую также вошли директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Михаил Фрадков. Роль СВР в этой группе заключалась в том, чтобы определить цели для кибератак, которые должны были помочь в решении поставленной задачи. В конце 2016 г. в США обвинили российскую военную разведку ГРУ во взломе переписки национального комитета демократической партии США, в которой шла речь о том, как помешать сенатору Берни Сандерсу победить на праймериз партии Хиллари Клинтон – соперницу Трампа на выборах президента США.