В достоверности публикации The Guardian о секретном совещании в Кремле есть сомнения

В достоверности публикации The Guardian о секретном совещании в Кремле есть сомненияСтилистика опубликованных фрагментов документов очень далека от той, в которой российские аналитические организации составляют свои доклады
Британская The Guardian опубликовала 15 июля статью о будто бы имевшем место совещании Совета безопасности России в январе 2016 г., где было принято решение о поддержке Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре того же года. Решение, по мнению авторов публикации, было принято, уже когда победа Трампа на праймериз республиканцев была неизбежна. Согласно сообщению на сайте Кремля, в этот день Совбез рассматривал вопросы кризисных явлений в мировой экономике и обострения ситуации в Молдавии.
По итогам заседания Совбеза, говорится в статье The Guardian, было принято секретное решение о помощи Трампу избраться президентом США. Якобы была создана специальная группа под руководством министра обороны России Сергея Шойгу, в которую также вошли директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Михаил Фрадков. Роль СВР в этой группе заключалась в том, чтобы определить цели для кибератак, которые должны были помочь в решении поставленной задачи. В конце 2016 г. в США обвинили российскую военную разведку ГРУ во взломе переписки национального комитета демократической партии США, в которой шла речь о том, как помешать сенатору Берни Сандерсу победить на праймериз партии Хиллари Клинтон – соперницу Трампа на выборах президента США.