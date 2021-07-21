Владимиру Путину показали новый российский истребитель

По мнению Барабанова, даже если бы речь шла о выкатке макета, такая работа уже обошлась бы в несколько десятков миллиардов рублей. По мнению Олега Пантелеева из агентства «Авиапорт», мировой опыт показывает, что создание легкого истребителя пятого поколения идет проще после того, как ключевые технологии отработаны на тяжелом истребителе, говорит эксперт. Поэтому можно надеяться, что создание ЛТС пройдет быстрее, чем его предшественника – тяжелого двухмоторного Су-57, говорит Пантелеев. У Су-57 от начала разработки до первого полета прошло около 8 лет, а от первого полета до поступления первых серийных машин в учебные центры ВКС – порядка 11 лет.