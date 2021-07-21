Владимиру Путину показали новый российский истребитель

Владимиру Путину показали новый российский истребительОАК рассчитывает изготовить 300 машин на экспорт в течение 15 лет
20 июля президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия авиационно-космического салона МАКС-2021. Главным событием первого дня авиасалона стала демонстрация полномасштабного макета российского одномоторного истребителя пятого поколения. Он был показан в том числе Путину. Проект истребителя разрабатывается, как было заявлено в ходе презентации, в ОКБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК, подконтрольную госкорпорации «Ростех»).
Чтобы поддержать интригу, «Ростех» и ОАК анонсировали презентацию и распространили ее тизер, а затем позволили сфотографировать макет под чехлом, но 18 и 19 июля в сеть несанкционированно утекли фотографии и самого макета. При этом о самой разработке самолета, имеющего название «Легкий тактический самолет» (ЛТС), сообщалось и ранее, а РБК даже сфотографировал и распространил фотографию носовой части модели машины на столе вице-премьера Юрия Борисова. По словам источника «Ведомостей» на одном из предприятий ОАК, показанный экземпляр не макет, но и не летный экземпляр. На этом изделии, по словам собеседника, отрабатывается на земле работа различных систем и агрегатов.
Из видео «РИА Новости», снятого во время показа ЛТС президенту Путину, следует, что в 2023 г. планируется первый полет самолета, в 2024–2025 гг. – строительство опытной партии, а в 2026 г. – заключение первого экспортного контракта. Системы и агрегаты самолета создаются с использованием уже имеющегося научно-технического задела, т. е. полученного при создании истребителя Су-57. Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил на презентации, что по бизнес-плану объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин (цитата по «Интерфаксу»).
Контракты на $5 млрд
«Рособоронэкспорт» в 2021 г. подписал контрактных документов на сумму более $5 млрд, 80% из которых приходится на продукцию для Военно-воздушных сил и ПВО. В такую сумму оценил контракты «Рособоронэкспорта» директор компании Александр Михеев.
ЛТС – полностью изначально проектируемый на экспорт истребитель, такого в практике отечественного авиапрома еще не было, говорит источник «Ведомостей» на одном из предприятий ОАК. Но была практика, что российское Минобороны покупало, иногда после небольших доработок, глубокие модификации истребителей, изначально созданных на экспорт. Например, речь идет о Су-30МКИ, Су-30МК2, Су-35, МиГ-29СМТ и МиГ-29К, продолжает он. Нельзя исключать, что это произойдет и с ЛТС, считает собеседник «Ведомостей».
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, масса истребителя, как ранее и обещалось, вероятно, составляет 18 т и он, видимо, должен быть оснащен авиадвигателем «изделие 30» с тягой в 18 т.
Этот двигатель именуется также «двигателем второго этапа» для истребителя пятого поколения Су-57, серийное производство которого разворачивается пока с использованием менее мощного двигателя «изделие 29».
Барабанов также считает, что новый истребитель не особо нужен для российских Воздушно-космических сил (ВКС), но может быть предложен на экспорт. Потенциальные страны-покупатели, по мнению эксперта, почти все были перечислены в тизере презентации – это Вьетнам, арабские страны и Индия, но едва ли Аргентина, упомянутая в тизере, но испытывающая огромные финансовые трудности для военных закупок. Несмотря на активное проникновение на индийский рынок боевых самолетов США, ситуация на нем традиционно непредсказуемая, поясняет Барабанов. О том, что новый российский истребитель ориентирован на африканский, вьетнамский и индийский рынки, сказал и Борисов.
По мнению Барабанова, даже если бы речь шла о выкатке макета, такая работа уже обошлась бы в несколько десятков миллиардов рублей. По мнению Олега Пантелеева из агентства «Авиапорт», мировой опыт показывает, что создание легкого истребителя пятого поколения идет проще после того, как ключевые технологии отработаны на тяжелом истребителе, говорит эксперт. Поэтому можно надеяться, что создание ЛТС пройдет быстрее, чем его предшественника – тяжелого двухмоторного Су-57, говорит Пантелеев. У Су-57 от начала разработки до первого полета прошло около 8 лет, а от первого полета до поступления первых серийных машин в учебные центры ВКС – порядка 11 лет.