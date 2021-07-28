Статус иноагента нельзя будет скрыть из системы

После доработки системы появится техническая возможность делать пометки рядом с именем кандидата о статусе иностранного агента или аффилированного с ним лица, когда в комиссию поступит соответствующая информация. При любом упоминании списка партии также будет упоминаться, что эта партия выдвинула кандидата с таким статусом, следует из технического задания.