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Статус иноагента нельзя будет скрыть из системы

Центризбирком хочет автоматизировать распространение информации о таких кандидатах
Константин Гликин
ЦИК пытается обеспечить полной информацией о статусе кандидатов всех избирателей /Евгений Разумный / Ведомости

Сведения о кандидатах на выборные должности со статусом физического лица – иноагента или лица, аффилированного с иноагентом, вскоре будут фиксироваться в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы». Заказ на проведение доработки ГАС «Выборы» опубликовал Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме России (ФЦИ), закупка оценивается в 13,7 млн руб. Работы требуется выполнить в один этап до 12 ноября 2021 г.

После доработки системы появится техническая возможность делать пометки рядом с именем кандидата о статусе иностранного агента или аффилированного с ним лица, когда в комиссию поступит соответствующая информация. При любом упоминании списка партии также будет упоминаться, что эта партия выдвинула кандидата с таким статусом, следует из технического задания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных