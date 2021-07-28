Статус иноагента нельзя будет скрыть из системы

Статус иноагента нельзя будет скрыть из системыЦентризбирком хочет автоматизировать распространение информации о таких кандидатах
Сведения о кандидатах на выборные должности со статусом физического лица – иноагента или лица, аффилированного с иноагентом, вскоре будут фиксироваться в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы». Заказ на проведение доработки ГАС «Выборы» опубликовал Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме России (ФЦИ), закупка оценивается в 13,7 млн руб. Работы требуется выполнить в один этап до 12 ноября 2021 г.
После доработки системы появится техническая возможность делать пометки рядом с именем кандидата о статусе иностранного агента или аффилированного с ним лица, когда в комиссию поступит соответствующая информация. При любом упоминании списка партии также будет упоминаться, что эта партия выдвинула кандидата с таким статусом, следует из технического задания.