Защита члена участковой избирательной комиссии на выборах будет многослойной

Близкий к ЦИК собеседник «Ведомостей» связывает это с тем, что именно сотрудники УИК будут в течение трех дней лицом к лицу работать с гражданами в отличие от членов ТИК, которые напрямую с ними не сталкиваются. Эти выборы депутатов Госдумы – первая федеральная избирательная кампания, во время которой деньги (4,7 млрд руб.) заложены специально на средства индивидуальной защиты. Всего в системе избирательных комиссий работает почти 880 000 человек, писал ТАСС, большинство из них – члены УИК.