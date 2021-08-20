Защита члена участковой избирательной комиссии на выборах будет многослойной

Защита члена участковой избирательной комиссии на выборах будет многослойнойРегионы начали закупать маски и перчатки к выборам в Госдуму
Тюменская область одной из первых установила нормы использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сентябрьских выборах депутатов Госдумы, следует из документа с сайта регионального избиркома. В нем прописано, как защищать от ковида каждого, кто задействован на выборах 17–19 сентября. Антиковидный набор для тюменских членов участковых избирательных комиссий (УИК) будет более серьезный, чем у членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) и избирателей, которые придут голосовать.
Близкий к ЦИК собеседник «Ведомостей» связывает это с тем, что именно сотрудники УИК будут в течение трех дней лицом к лицу работать с гражданами в отличие от членов ТИК, которые напрямую с ними не сталкиваются. Эти выборы депутатов Госдумы – первая федеральная избирательная кампания, во время которой деньги (4,7 млрд руб.) заложены специально на средства индивидуальной защиты. Всего в системе избирательных комиссий работает почти 880 000 человек, писал ТАСС, большинство из них – члены УИК.