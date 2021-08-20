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Защита члена участковой избирательной комиссии на выборах будет многослойной

Регионы начали закупать маски и перчатки к выборам в Госдуму
Анна Киселева
Региональные избиркомы начали закупать средства защиты от коронавируса на выборы в Госдуму. «Ведомости» подсчитали, сколько может стоить антиковидный набор для каждого участника избирательного процесса /Максим Стулов / Ведомости

Тюменская область одной из первых установила нормы использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сентябрьских выборах депутатов Госдумы, следует из документа с сайта регионального избиркома. В нем прописано, как защищать от ковида каждого, кто задействован на выборах 17–19 сентября. Антиковидный набор для тюменских членов участковых избирательных комиссий (УИК) будет более серьезный, чем у членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) и избирателей, которые придут голосовать.

Близкий к ЦИК собеседник «Ведомостей» связывает это с тем, что именно сотрудники УИК будут в течение трех дней лицом к лицу работать с гражданами в отличие от членов ТИК, которые напрямую с ними не сталкиваются. Эти выборы депутатов Госдумы – первая федеральная избирательная кампания, во время которой деньги (4,7 млрд руб.) заложены специально на средства индивидуальной защиты. Всего в системе избирательных комиссий работает почти 880 000 человек, писал ТАСС, большинство из них – члены УИК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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