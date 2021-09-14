Вузы договорились об обмене опытом для повышения качества образования

Представители 13 крупных российских вузов представили министру образования и науки Валерию Фалькову исследование, из которого следует, что переход на полностью дистанционный формат обучения негативно скажется на уровне образования и не найдет поддержки у студентов. В основу доклада легла работа исследовательских групп университетов, а также онлайн-опрос о том, как пандемия сказалась на обучении. Он проводился в три волны с 23 апреля по 18 июля среди 36 000 студентов (11% из них – иностранцы), 24 000 преподавателей и 800 родителей учащихся.