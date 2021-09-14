Вузы договорились об обмене опытом для повышения качества образования

Вузы договорились об обмене опытом для повышения качества образованияПредложения должны быть представлены Валерию Фалькову до конца 2021 года
Представители 13 крупных российских вузов представили министру образования и науки Валерию Фалькову исследование, из которого следует, что переход на полностью дистанционный формат обучения негативно скажется на уровне образования и не найдет поддержки у студентов. В основу доклада легла работа исследовательских групп университетов, а также онлайн-опрос о том, как пандемия сказалась на обучении. Он проводился в три волны с 23 апреля по 18 июля среди 36 000 студентов (11% из них – иностранцы), 24 000 преподавателей и 800 родителей учащихся.
Плюсы и минусы пандемии
Во время пандемии ковида «качество образования катастрофически ухудшилось», констатировал руководитель Минобрнауки: поэтому полный переход на дистант невозможен, но допустим смешанный формат обучения. Среди респондентов по этому поводу также заметен скепсис: только 7% студентов считают, что наиболее качественное образование можно получить в полностью дистанционном формате. При этом половина учащихся отдают предпочтение именно гибридному формату, где сочетается онлайн и офлайн обучение, уточнил ректор ВШЭ Никита Анисимов.
Также критичным для поддержания качества образования в пандемию оказался уровень развития цифровой инфраструктуры, сказал Фальков. Ведущие вузы, которые уделяют внимание не только методикам преподавания, работе с кадрами, обновлению образовательных программ, но и цифровым сервисам, смогли сохранить качество образования в пандемию. Пандемия, как рентген, высветила все проблемы, которые есть в высшей школе, отметил Фальков.