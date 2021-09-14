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Вузы договорились об обмене опытом для повышения качества образования

Предложения должны быть представлены Валерию Фалькову до конца 2021 года
Анна Киселева
Министр Валерий Фальков вместе с представителями университетов оценил плюсы и минусы работы вузов в пандемию / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Представители 13 крупных российских вузов представили министру образования и науки Валерию Фалькову исследование, из которого следует, что переход на полностью дистанционный формат обучения негативно скажется на уровне образования и не найдет поддержки у студентов. В основу доклада легла работа исследовательских групп университетов, а также онлайн-опрос о том, как пандемия сказалась на обучении. Он проводился в три волны с 23 апреля по 18 июля среди 36 000 студентов (11% из них – иностранцы), 24 000 преподавателей и 800 родителей учащихся.

Плюсы и минусы пандемии

Во время пандемии ковида «качество образования катастрофически ухудшилось», констатировал руководитель Минобрнауки: поэтому полный переход на дистант невозможен, но допустим смешанный формат обучения. Среди респондентов по этому поводу также заметен скепсис: только 7% студентов считают, что наиболее качественное образование можно получить в полностью дистанционном формате. При этом половина учащихся отдают предпочтение именно гибридному формату, где сочетается онлайн и офлайн обучение, уточнил ректор ВШЭ Никита Анисимов.

Также критичным для поддержания качества образования в пандемию оказался уровень развития цифровой инфраструктуры, сказал Фальков. Ведущие вузы, которые уделяют внимание не только методикам преподавания, работе с кадрами, обновлению образовательных программ, но и цифровым сервисам, смогли сохранить качество образования в пандемию. Пандемия, как рентген, высветила все проблемы, которые есть в высшей школе, отметил Фальков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных