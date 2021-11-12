Все о «ЧВК Вагнера» в Африке и Мали

Все о «ЧВК Вагнера» в Африке и МалиКак контракт на $10,8 млн в месяц может поссорить Россию и Францию
12 ноября в Париже министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу встретятся на полях конференции по ливийскому урегулированию со своими французскими коллегами Жан-Ивом лё Дрианом и Флоранс Парли. Одной из тем встречи станет, как следует из сообщения МИД Франции, обсуждение ситуации в соседнем с Ливией западноафриканском регионе Сахель (район саванн). Франция неоднократно – последний раз 10 ноября – в заявлениях МИДа выражала России «озабоченность» ее действиями в этом регионе, который Париж рассматривает как свой задний двор.
Еще в октябре французская сторона прямо называла причину озабоченности – появление российской «ЧВК (частной военной компании) Вагнера» в Мали, после того как западные СМИ неоднократно заявляли о ее участии в гражданских войнах в ЦАР и Ливии в последние три года. Российская сторона, обычно отрицающая подобные обвинения, устами Лаврова подтвердила, что власти Мали «на законной основе» обратились за помощью к неназванной «частной военной компании из России» для помощи в борьбе с терроризмом. Лавров тогда отметил, что Мали запросила помощь ЧВК на фоне объявленного вывода французских войск из страны. Кадровые российские военные не имеют отношения к этой просьбе Мали, заявлял Лавров. В России, согласно ее законодательству, понятие ЧВК отсутствует, а попытки принять закон о них провалились из-за сопротивления ФСБ и Минобороны еще в середине 2010-х гг., говорит бывший сотрудник спецслужб.