Все о «ЧВК Вагнера» в Африке и Мали

Еще в октябре французская сторона прямо называла причину озабоченности – появление российской «ЧВК (частной военной компании) Вагнера» в Мали, после того как западные СМИ неоднократно заявляли о ее участии в гражданских войнах в ЦАР и Ливии в последние три года. Российская сторона, обычно отрицающая подобные обвинения, устами Лаврова подтвердила, что власти Мали «на законной основе» обратились за помощью к неназванной «частной военной компании из России» для помощи в борьбе с терроризмом. Лавров тогда отметил, что Мали запросила помощь ЧВК на фоне объявленного вывода французских войск из страны. Кадровые российские военные не имеют отношения к этой просьбе Мали, заявлял Лавров. В России, согласно ее законодательству, понятие ЧВК отсутствует, а попытки принять закон о них провалились из-за сопротивления ФСБ и Минобороны еще в середине 2010-х гг., говорит бывший сотрудник спецслужб.