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Все о «ЧВК Вагнера» в Африке и Мали

Как контракт на $10,8 млн в месяц может поссорить Россию и Францию
Илья Лакстыгал
Власти Мали в официальных заявлениях подчеркивают, что весьма серьезно воспринимают намерения Франции свернуть участие в борьбе с джихадистами / SOULEYMANE AG ANARA / AFP

12 ноября в Париже министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу встретятся на полях конференции по ливийскому урегулированию со своими французскими коллегами Жан-Ивом лё Дрианом и Флоранс Парли. Одной из тем встречи станет, как следует из сообщения МИД Франции, обсуждение ситуации в соседнем с Ливией западноафриканском регионе Сахель (район саванн). Франция неоднократно – последний раз 10 ноября – в заявлениях МИДа выражала России «озабоченность» ее действиями в этом регионе, который Париж рассматривает как свой задний двор.

Еще в октябре французская сторона прямо называла причину озабоченности – появление российской «ЧВК (частной военной компании) Вагнера» в Мали, после того как западные СМИ неоднократно заявляли о ее участии в гражданских войнах в ЦАР и Ливии в последние три года. Российская сторона, обычно отрицающая подобные обвинения, устами Лаврова подтвердила, что власти Мали «на законной основе» обратились за помощью к неназванной «частной военной компании из России» для помощи в борьбе с терроризмом. Лавров тогда отметил, что Мали запросила помощь ЧВК на фоне объявленного вывода французских войск из страны. Кадровые российские военные не имеют отношения к этой просьбе Мали, заявлял Лавров. В России, согласно ее законодательству, понятие ЧВК отсутствует, а попытки принять закон о них провалились из-за сопротивления ФСБ и Минобороны еще в середине 2010-х гг., говорит бывший сотрудник спецслужб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных