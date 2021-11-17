Россия и Индия подпишут крупнейший в истории контракт на автоматы Калашникова

Индия подпишет с Россией соглашение о лицензионном производстве 700 000 автоматов Калашникова АК-203 для своих вооруженных сил. Об этом 16 ноября сообщило профильное британское издание Janes. Согласно информации издания, контракт будет подписан во время визита российского президента Владимира Путина в Индию, который возможен в начале декабря.