Россия и Индия подпишут крупнейший в истории контракт на автоматы Калашникова

Россия и Индия подпишут крупнейший в истории контракт на автоматы КалашниковаИх лицензионное производство в Индии откроется в будущем году
Индия подпишет с Россией соглашение о лицензионном производстве 700 000 автоматов Калашникова АК-203 для своих вооруженных сил. Об этом 16 ноября сообщило профильное британское издание Janes. Согласно информации издания, контракт будет подписан во время визита российского президента Владимира Путина в Индию, который возможен в начале декабря.
Стороны сумели договориться о роялти, которые Индия будет выплачивать России, отмечает британское издание со ссылкой на источники в министерстве обороны Индии. Сумма контракта оценивается источниками Janes в $688 млн, а производство, по ожиданиям минобороны Индии, должно начаться в начале 2022 г.
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