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Россия и Индия подпишут крупнейший в истории контракт на автоматы Калашникова

Их лицензионное производство в Индии откроется в будущем году
Глеб Мишутин
В АК-203 Индия нашла замену своему автомату INSAS, который плохо показал себя в критических условиях / Андрей Гордеев / Ведомости

Индия подпишет с Россией соглашение о лицензионном производстве 700 000 автоматов Калашникова АК-203 для своих вооруженных сил. Об этом 16 ноября сообщило профильное британское издание Janes. Согласно информации издания, контракт будет подписан во время визита российского президента Владимира Путина в Индию, который возможен в начале декабря.

Стороны сумели договориться о роялти, которые Индия будет выплачивать России, отмечает британское издание со ссылкой на источники в министерстве обороны Индии. Сумма контракта оценивается источниками Janes в $688 млн, а производство, по ожиданиям минобороны Индии, должно начаться в начале 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных