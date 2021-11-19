В КПРФ назвали возможных кандидатов в президенты вместо Геннадия Зюганова

В КПРФ назвали возможных кандидатов в президенты вместо Геннадия ЗюгановаСреди них Павел Грудинин, Юрий Афонин и Николай Бондаренко
Председателя ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на президентских выборах 2024 г. может заменить другой кандидат коммунистов, рассказал на XI Форуме специалистов политических профессий секретарь ЦК КПРФ по выборам, депутат Госдумы Сергей Обухов. Форум посвящен подведению итогов выборов в Госдуму – последних перед большой избирательной кампанией 2024 г.
В шорт-листе кандидатов КПРФ из презентации Обухова – первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, который курирует в партии кадры, и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Обоих собеседники «Ведомостей» в партии ранее называли среди потенциальных кандидатов в преемники Зюганова. Также в списке заместитель председателя ЦК КПРФ по идеологии Дмитрий Новиков, которого коммунисты обычно выдвигают в качестве альтернативного кандидата на пост спикера Госдумы, но он всякий раз проигрывает.
Три других номинанта – врач, депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный, блогер и депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, а также гендиректор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин. Последний уже был кандидатом КПРФ на выборах 2018 г., а в 2021 г. безуспешно пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах депутатов Госдумы.
Это определенная «морковка», которая мотивирует партийцев в ближайшее годы усиленно работать, считает директор Центра мониторинга правоприменения законодательств Павел Склянчук. Кроме того, такой «вброс списка кандидатов» позволяет увести дискуссию от вопроса о том, кто займет пост лидера КПРФ в другую сторону – «обсуждения кандидата на президентскую гонку».
По словам Обухова, на форуме он лишь высказал свое мнение, отвечая на вопросы политтехнологов о том, кто может быть кандидатом КПРФ. «Я сказал, что эти кандидаты наиболее электорально раскрученные, пользующиеся широким авторитетом, на мой взгляд, можно бы их считать кандидатами. Это лично моя точка зрения как политтехнолога», – добавил коммунист.
В 2018 г. председатель ЦК КПРФ отказался от участия в выборах, поэтому можно думать и о запасных вариантах, которые могут быть отобраны с учетом мнения Зюганова, сказал Обухов. Список наверняка может быть расширен, отметил он, например, за счет координатора фракции в Госдуме Николая Коломейцева или одномандатника Олега Михайлова (в 2021 г. выиграл у единоросса Ольги Савастьяновой в Коми).
Представитель Зюганова депутат Госдумы Александр Ющенко сказал, что еще не решено, кто будет выдвигаться на выборы от партии в 2024 г. Склянчук напомнил, что Зюганов пропускал выборы и раньше, например в 2004 г., когда вместо него после неудачной думской кампании выдвигался Николай Харитонов.
В пресс-службах остальных думских партий не ответили на запрос «Ведомостей» о том, начали ли они думать над шорт-листом кандидатов к выборам 2024 г.
По словам депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко, в соответствии с уставом председатель партии, то есть Владимир Жириновский, определяет ключевые направления развития этой структуры. Это касается и кандидатов на выборах. Но у Диденко нет «никаких сомнений, что это будет Жириновский».
Депутат Госдумы, руководитель центрального аппарата от «Справедливой России» Дмитрий Гусев сказал, что в партии этот вопрос еще не обсуждали и он считает его преждевременным. «Но есть принцип, из которого можно исходить, когда партия определяется в этом вопросе: кто в условиях международного давления на Россию лучше всего сможет отстоять наши интересы, кто лучше сможет защитить страну», – добавил Гусев. В 2018 г. партия поддерживала действующего президента.
КПРФ понимает, что выдвижение Зюганова не даст желаемого результата, то есть традиционного второго места, говорит руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев: «Поэтому в качестве кандидата нужен человек, чей антирейтинг не будет тянуть результат вниз». Этого можно достигнуть, если учесть запрос общества на обновление.
Как пояснил присутствовавший на форуме политтехнолог Илья Паймушкин, выступление Обухова можно было расценить как «адресованный администрации президента белый флаг». КПРФ вела достаточно агрессивную кампанию на выборах в Госдуму, а также против вакцинации, отметил Паймушкин. «Предложенные кандидаты вкупе не соберут столько голосов, сколько собирал один Зюганов», – уверен он.