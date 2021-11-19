В КПРФ назвали возможных кандидатов в президенты вместо Геннадия Зюганова

Депутат Госдумы, руководитель центрального аппарата от «Справедливой России» Дмитрий Гусев сказал, что в партии этот вопрос еще не обсуждали и он считает его преждевременным. «Но есть принцип, из которого можно исходить, когда партия определяется в этом вопросе: кто в условиях международного давления на Россию лучше всего сможет отстоять наши интересы, кто лучше сможет защитить страну», – добавил Гусев. В 2018 г. партия поддерживала действующего президента.