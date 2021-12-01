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Оборонная промышленность может быть признана в ЕС социально вредной

Это радует ее российских конкурентов
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Оборонная промышленность Евросоюза может быть признана незеленой и социально вредной в разрабатываемых классификациях ЕС / Fabian Bimmer / REUTERS

Немецкий государственный Bayerische Landesbank заявил, что не хочет вести дела с производителями оружия, сообщила 1 декабря Financial Times (FT). При этом именно в Баварии располагаются предприятия таких гигантов европейской оборонной промышленности, как Airbus Defence и Space and Hensoldt. FT считает, что отказ баварского банка сотрудничать с компаниями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) даст отрицательный сигнал всем остальным игрокам на рынке. Как следствие, с производителями вооружений не будут сотрудничать и частные компании.

Отказ от работы с ОПК возник в ожидании новой европейской классификации (таксономии) зеленого инвестирования, которая скоро будет обнародована. FT пишет, что власти в Брюсселе работают не только над зеленой, но и над социальной таксономией. Все отрасли предлагается разделить на три категории: полезные обществу, не приносящие значительного вреда и вредные. Согласно черновому варианту законопроекта, оборонная промышленность наряду с производством табака и игорным бизнесом характеризуется как потенциально неустойчивая в социальном плане. Также в черновиках содержится и менее радикальное предложение ограничить категорию вредных оборонных отраслей тем, что запрещено международным правом, например производством химического или биологического оружия. Однако четких границ между вредным и полезным пока проведено не было, отмечает FT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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