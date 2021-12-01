Оборонная промышленность может быть признана в ЕС социально вредной

Отказ от работы с ОПК возник в ожидании новой европейской классификации (таксономии) зеленого инвестирования, которая скоро будет обнародована. FT пишет, что власти в Брюсселе работают не только над зеленой, но и над социальной таксономией. Все отрасли предлагается разделить на три категории: полезные обществу, не приносящие значительного вреда и вредные. Согласно черновому варианту законопроекта, оборонная промышленность наряду с производством табака и игорным бизнесом характеризуется как потенциально неустойчивая в социальном плане. Также в черновиках содержится и менее радикальное предложение ограничить категорию вредных оборонных отраслей тем, что запрещено международным правом, например производством химического или биологического оружия. Однако четких границ между вредным и полезным пока проведено не было, отмечает FT.