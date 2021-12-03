Франция продаст ОАЭ 80 истребителей Rafale на $20 млрд

Франция продаст ОАЭ 80 истребителей Rafale на $20 млрдТеперь перспективы поставок американского F-35 и российского Checkmate в эту арабскую монархию туманны
Французская Dassault Aviation 3 ноября заключила с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) исторический контракт на поставку 80 многоцелевых средних истребителей четвертого поколения Rafale F4 – аналога Eurofighter, F-16 и МиГ-35. Сумма контракта не называется. При минимальной стоимости одного Rafale F4 в базовой комплектации в $85 млн и в улучшенной до $124 млн речь может идти о контракте стоимостью от $6,8 млрд до $9,92 млрд. Но с дополнительным оборудованием сумма может доходить до рекордных для французского военного авиастроения $20 млрд.
Это первая поставка Rafale F4 за пределы Франции. Важность контракта для Парижа подчеркивается тем, что при его заключении присутствовали непосредственно французский президент Эмманюэль Макрон и наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян, заместитель главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ. Документ подписали главный исполнительный директор Dassault Aviation Эрик Траппье, который назвал эту сделку «исторической» для французской военной авиаотрасли, и Тарек Абдул Рахим Аль Хосани, генеральный директор Экономического совета Тавазуна, отвечающего за закупки для ОАЭ техники в сфере безопасности и обороны.
Rafale F4 – новейшая модификация этого среднего французского многоцелевого истребителя четвертого поколения. Эта модификация запущена в 2017 г. под эгидой минобороны Франции. По данным Dassault, по сравнению с предыдущей модификацией Rafale F3 стандарт F4 будет включать усовершенствования для радара с активной электронной сканирующей антенной (AESA) Thales RBE2, модуля дальнего воздушного наведения Thales и модуля рекогносцировки Reco NG. Кроме того, машина обладает модернизированными средствами связи, улучшенными пилотными нашлемными дисплеями, новым блоком управления двигателем и имеет возможность нести новое вооружение. В частности, это ракета «воздух — воздух» Mica Next-Generation (NG) и модульное высокоточное оружие класса «воздух — земля» массой 1000 кг Sagem Armement Air-Sol Modulaire (AASM). В апреле — мае 2021 г. прошли летные испытания Rafale F4.
Аналоги и конкуренты семейства Rafale – созданный в первую очередь ФРГ и Великобританией (впрочем, и при участии Франции) Eurofighter Typhoon, американские F-16IN, Super Vipe и F/A-18E/F Super Hornet, шведский JAS 39 NG(IN) и российский МиГ-35. Сам Rafale в предыдущих модификациях F3, согласно контрактам от апреля 2021 г., будет поставлен в Египет (30 машин), 71 Rafale этой модификации заказала Индия в 2020 г. и 18 – Греция. На вооружении подобные машины стоят у соседа ОАЭ Катара с 2019 г.
Франция с конца 1970-х гг. является вторым по значимости после США поставщиком ВВС ОАЭ. По данным ежегодного обзора Military Balance за 2020 г., на вооружении эмиратов состоят 15 Mirage 2000-9DAD, 44 Mirage 2000-9EAD ISR и 7 Mirage 2000 RAD. Для сравнения: американских F-16E Fighting Falcon (Desert Eagle) 54 машины, еще 24 – модификации F-16F Fighting Falcon (13 из них пока что еще находятся в США). Таким образом, французские истребители – это почти половина авиапарка ВВС ОАЭ (66 машин), американские – 78.
По словам военного эксперта, научного сотрудника ИМЭМО РАН Ильи Крамника, этот контракт, сумму которого он оценивает в $20 млрд «и больше», является большим успехом для французского ОПК и французской экономики, ее промышленности в целом, особенно после разрыва контракта на подлодки с Австралией на $66 млрд. Но, по мнению Крамника, напрямую они не связаны – говорить о размене скандала с договоренностями о покупке Канберрой американских атомных подлодок и заключением соглашения AUKUS на усиление позиций Парижа на ближневосточном оборонном рынке не стоит. Ближний Восток – это отдельная, изолированная от Тихоокеанского региона и давняя, с 1970-х гг., точка конкуренции западных и отечественных оружейников.
По мнению Крамника, после контракта на Rafale F4 его прямой европейский (а точнее, англо-немецкий) конкурент Eurofighter в ОАЭ уже не попадет, а если и попадет – то в минимальных количествах. Так что французы, по мнению эксперта, «выиграли этот раунд». Крамник считает, что новый Rafale F4, скорее всего, постепенно заменит «французский» авиапарк ОАЭ из Mirage 2000, а не будет «добавкой» к ним – к тому времени как поставки начнутся (а это как минимум несколько лет), стоящие сейчас на вооружении машины, вероятнее всего, начнут списываться с баланса.
Говоря о возможности попадания новейшего американского истребителя пятого поколения F35 в ОАЭ после такой масштабной по объему и средствам сделки, Крамник отметил, что Эмираты, скорее всего, будут относиться к ней прохладно, тем более что теперь для собственных оборонных задач их авиапарк по функционалу будет укомплектован, без избыточной мощи. Более того, отмечает эксперт, в самих США движение к подобному контракту блокируют израильское лобби и Демократическая партия.
Наконец, отмечает Крамник, сделка с Rafale F4 также делает весьма призрачными перспективы покупки ОАЭ презентованного на авиашоу в Дубае «экспортного» (по сравнению с Су-57) российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Он напомнил, что до сих пор «висит» история с покупкой истребителя четвертого поколения Су-35 ОАЭ. Так что эта страна, несмотря на попытки России, в принципе «не рвется» покупать российскую авиатехнику, заключил эксперт.