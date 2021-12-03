Франция продаст ОАЭ 80 истребителей Rafale на $20 млрд

По мнению Крамника, после контракта на Rafale F4 его прямой европейский (а точнее, англо-немецкий) конкурент Eurofighter в ОАЭ уже не попадет, а если и попадет – то в минимальных количествах. Так что французы, по мнению эксперта, «выиграли этот раунд». Крамник считает, что новый Rafale F4, скорее всего, постепенно заменит «французский» авиапарк ОАЭ из Mirage 2000, а не будет «добавкой» к ним – к тому времени как поставки начнутся (а это как минимум несколько лет), стоящие сейчас на вооружении машины, вероятнее всего, начнут списываться с баланса.