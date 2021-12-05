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В Австрии третий канцлер за два месяца

Он продолжит жесткую борьбу с COVID-19 и не будет конфликтовать с Москвой
Илья Лакстыгал
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер примет присягу 6 декабря / Leonhard Foeger / Reuters

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер примет присягу 6 декабря. В прежнем кабинете он занимал пост министра внутренних дел. Это вторая смена канцлера за два месяца. Занимавший этот пост Александр Шалленберг подал в отставку на прошлой неделе после заявления его предшественника Себастьяна Курца о полном уходе из политики, в том числе с поста председателя консервативной Австрийской народной партии (АНП). Консерваторы, обладающие большинством мест в парламенте в коалиции с «Зелеными», выдвинули кандидатом в канцлеры Нехаммера.

Шалленберг заявил, что канцлер должен одновременно быть и главой АНП, а он таких амбиций не имеет. Курц был вынужден оставить должность канцлера 9 октября из-за скандала. Его обвиняли в подкупе за счет средств бюджета таблоида Osterreich с целью публикации положительных материалов о нем и его партии. Помимо этого расследование установило другие факты злоупотребления им служебными полномочиями с 2016 по 2018 г. Все обвинения в свой адрес Курц решительно отвергает. 18 ноября Национальный совет Австрии – нижняя палата парламента – лишил Курца депутатской неприкосновенности, а 2 декабря он заявил об уходе с поста председателя АНП и в целом из политики в том числе из-за рождения сына.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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