В Австрии третий канцлер за два месяца

Шалленберг заявил, что канцлер должен одновременно быть и главой АНП, а он таких амбиций не имеет. Курц был вынужден оставить должность канцлера 9 октября из-за скандала. Его обвиняли в подкупе за счет средств бюджета таблоида Osterreich с целью публикации положительных материалов о нем и его партии. Помимо этого расследование установило другие факты злоупотребления им служебными полномочиями с 2016 по 2018 г. Все обвинения в свой адрес Курц решительно отвергает. 18 ноября Национальный совет Австрии – нижняя палата парламента – лишил Курца депутатской неприкосновенности, а 2 декабря он заявил об уходе с поста председателя АНП и в целом из политики в том числе из-за рождения сына.