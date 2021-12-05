В Госдуме появились ответственные за контроль над правительством

В Госдуме появились ответственные за контроль над правительствомКомитет Олега Морозова будет отвечать за консультации по кадрам и за экспертную работу
Вопросами, связанными с парламентским контролем, консультациями с Белым домом по кадровым вопросам, анализом правоприменения, в Госдуме VIII созыва будет заниматься комитет по контролю, следует из положения об этом комитете, с которым ознакомились «Ведомости». Комитет возглавил Олег Морозов – давний соратник председателя Госдумы Вячеслава Володина по партии «Единая Россия» (и еще раньше – по движению «Отечество – вся Россия»). В предыдущем созыве взаимодействие комитета (им руководила не переизбравшаяся в Госдуму Ольга Савастьянова) с Белым домом преимущественно ограничивалось организацией правительственных часов, говорит первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Также, по его словам, комитет занимался распределением депутатских квартир, кабинетов и т. д.
После принятия поправок в Конституцию значение комитета и контактов с Белым домом выросло, говорит Гусев. Поправки, в частности, обязывают проводить консультации с Госдумой при назначении вице-премьеров и министров (кроме силового блока). Рассматривать соответствующие кадровые представления, как следует из текста положения, будет комитет Морозова. К его полномочиям, согласно документу, относится и подготовка вопроса о вотуме недоверия Белому дому. По словам собеседника в Госдуме, правительство устраивает, когда система отношений заведена на один комитет «во главе с опытным и системным человеком», а Морозов во время работы Володина на Старой площади руководил управлением президента по внутренней политике.
Парламентскому контролю будет уделяться много внимания, говорит собеседник в аппарате Госдумы: «Но профильный комитет будет только технически обеспечивать принятые решения, выполняя роль «злого полицейского» – следить за сроками, собирать отчеты и т. д. для выстраивания работы с правительством». Комитет должен будет со стороны Госдумы готовить правительственные часы, ежегодные отчеты премьер-министра и заниматься, по сути, значительной частью экспертной деятельности. К примеру, Морозов должен будет готовить для руководства Думы предложения по повышении эффективности законотворчества, доклады о подготовке и применении нормативных правовых актов, следить за реализацией госпрограмм.
Конструктивное взаимодействие с Госдумой во всех предусмотренных законом форматах с целью повышения качества и эффективности принимаемых решений – один из приоритетов работы правительства, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Белого дома, добавив, что обеспечение организации взаимодействия возложено на полпреда правительства в Госдуме Александра Синенко.