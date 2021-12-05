В Госдуме появились ответственные за контроль над правительством

Вопросами, связанными с парламентским контролем, консультациями с Белым домом по кадровым вопросам, анализом правоприменения, в Госдуме VIII созыва будет заниматься комитет по контролю, следует из положения об этом комитете, с которым ознакомились «Ведомости». Комитет возглавил Олег Морозов – давний соратник председателя Госдумы Вячеслава Володина по партии «Единая Россия» (и еще раньше – по движению «Отечество – вся Россия»). В предыдущем созыве взаимодействие комитета (им руководила не переизбравшаяся в Госдуму Ольга Савастьянова) с Белым домом преимущественно ограничивалось организацией правительственных часов, говорит первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Также, по его словам, комитет занимался распределением депутатских квартир, кабинетов и т. д.