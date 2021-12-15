Почему Валентина Матвиенко раскритиковала министра просвещения

Почему Валентина Матвиенко раскритиковала министра просвещенияСергей Кравцов попытался продавить принятие закона, чтобы выполнить поручение президента
На заседании 15 декабря Совет Федерации отклонил принятые Госдумой поправки к закону «Об образовании», обязывающие школы и колледжи организовывать онлайн-обучение только с использованием верифицированных государственных платформ. В законе, который поступил с Охотного Ряда в Совет Федерации, как пояснила «Ведомостям» председатель комитета верхней палаты по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, была обнаружена «техническая ошибка», которая могла исказить смысл закона. Чтобы доработать закон и скорректировать формулировку, создали согласительную комиссию, сказала Гумерова: «Это обязательная и нормальная процедура, когда закон возвращается в Госдуму».
Закон предполагает использование в образовательных организациях только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, отмечает юрист Людмила Макарова. Действующая редакция ч. 3 ст. 16 «Об образовании» устанавливает ограничения по подготовке по некоторым профессиям и специальностям с применением исключительно электронного обучения, поясняет она: «То есть в настоящее время обучиться профессии повара или фармацевта невозможно дистанционно, а закон в случае принятия откроет эти возможности».
Поправки к закону «Об образовании», которые в итоге были возвращены на доработку, содержали «техническую ошибку», которая исключала эти ограничения и делала возможным обучение любой профессии дистанционно, говорит Макарова. Эта ошибка могла разрушить всю юридическую конструкцию, пояснила «Ведомостям» Гумерова.
За принятие закона с «технической ошибкой», по утверждению сенаторов, выступил министр просвещения Сергей Кравцов. «Он надавил все свои рычаги, правда рычаги слабые, чтобы мы приняли закон», – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты. Это «ненормальный стиль для руководителя такого уровня», добавила она, пообещав проинформировать правительство о том, что «так действовать недопустимо». Представители правительства и Минпросвещения не ответили на запрос «Ведомостей» об обращении Матвиенко – обосновано ли оно и будут ли на основе этого сделаны какие-либо выводы.
Кравцов лично начал общаться с сенаторами по вопросу скорейшего принятия закона из-за того, что «горит поручение президента принять закон к 1 января», говорит близкий к правительству собеседник «Ведомостей»: «Вместо того чтобы спокойно доработать текст закона или направить для беседы с сенаторами статс-секретаря, он подставился под удар сам». «Есть нормальные отношения между двумя палатами парламента, и, если допущена ошибка, надо ее ликвидировать, действуя в рамках закона, – отметила Гумерова. – Но Кравцов пошел по другому пути».
Нижняя палата парламента солидарна с Матвиенко в том, что закон нужно было доработать с соблюдением всех необходимых рабочих процедур, сказал собеседник «Ведомостей» в Госдуме. «Техническую ошибку», отметил он, допустил аппарат комитета нижней палаты, но это не значит, что министр может давить на Совет Федерации для ускоренного принятия закона. Депутат Вячеслав Никонов, который был соавтором законопроекта со стороны Госдумы, не ответил на звонок «Ведомостей». Еще один соавтор – Любовь Духанина отказалась от комментариев.