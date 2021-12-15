Почему Валентина Матвиенко раскритиковала министра просвещения

Нижняя палата парламента солидарна с Матвиенко в том, что закон нужно было доработать с соблюдением всех необходимых рабочих процедур, сказал собеседник «Ведомостей» в Госдуме. «Техническую ошибку», отметил он, допустил аппарат комитета нижней палаты, но это не значит, что министр может давить на Совет Федерации для ускоренного принятия закона. Депутат Вячеслав Никонов, который был соавтором законопроекта со стороны Госдумы, не ответил на звонок «Ведомостей». Еще один соавтор – Любовь Духанина отказалась от комментариев.